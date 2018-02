Noch sechs weitere Olympia-Medaillen?

Die Olympischen Spiele in Pyeongchang liessen sich zunächst zwar etwas harzig an. Auch wegen der vielen Verschiebungen im Ski alpin mussten wir uns bis zum dritten Tag gedulden, ehe Martin Rios und Jenny Perret im Mixed-Curling die erste Schweizer Medaille holten.

Doch seither läuft es nicht schlecht. Vor allem übers vergangene Wochenende haben wir massiv zugeschlagen. Zunächst war da der magische Freitag, als Dario Cologna Gold im Langlauf (15 km) holte und Beat Feuz und Wendy Holdener mit Silber im Super-G respektive Slalom reüssierten. Und dann der grandiose Samstag mit dem Doppelerfolg der Freeskierinnen Sarah Hoefflin und Mathilde Gremaud im Slopestyle. Zuvor hatte Feuz bereits Bronze in der Abfahrt geholt.

Mehrere Trümpfe im Skicross

Wir stehen also aktuell bei sieben Medaillen. Eine gute Bilanz, wenn man bedenkt, dass einige Pech hatten. Etwa Lara Gut, die eine Medaille im Super-G um eine Hundertstelsekunde verpasste. Oder Snowboarder Iouri Podladtchikov, der Halfpipe-Olympiasieger von Sotschi, der wegen seiner Verletzung gar nicht antreten konnte. Zudem haben wir viele Diplomränge eingefahren (vor allem die Biathleten), die mit etwas mehr Wettkampfglück auch zu der einen oder anderen Medaille hätten werden können.

Die Olympischen Spiele gehen nun allmählich auf die letzten Tage zu. Was dürften wir noch erwarten? Das ausstehende Programm meint es nicht schlecht mit den Schweizern. 20 Minuten hat sich mal im Kaffeesatzlesen betätigt und kommt zum Schluss, dass noch rund sechs weitere Medaillen drinliegen.

Wo können wir noch zuschlagen? Ab Mittwoch greifen die Skicrosser ins Geschehen ein. Und da haben wir mit Saisondominator Marc Bischofberger, aber auch routinierten Athleten wie Alex Fiva oder Armin Niederer sowie Fanny Smith bei den Frauen sehr interessante Medaillen-Optionen. Mit etwas Glück, das es im Skicross stets braucht, könnte gar zweimal Edelmetall drin liegen.

Grosse Hoffnungen in der Frauen-Kombi

Im Ski alpin dürfen wir ebenfalls auf weiteren Zuwachs hoffen. Primär in der Kombination der Frauen dank Wendy Holdener und Michelle Gisin, die an der WM in St. Moritz Gold und Silber gewannen. Auch im Teamevent hat die Schweiz ein Wörtchen mitzureden. Dagegen kann ein Exploit von Daniel Yule, Luca Aerni oder Ramon Zenhäusern im Slalom nicht erwartet werden, aber unrealistisch ist ein solcher trotzdem nicht. Und packt Lara Gut ihre letzte Chance in der Abfahrt?

Gespannt blicken wir auch auf das 50-km-Rennen im Langlauf. Bislang konnte Dario Cologna in der Königsdisziplin an Olympia jeweils noch nicht zuschlagen, aber viel fehlte nicht. Und nach seiner Gala über 15 km gehört der vierfache Olympiasieger nun selbstverständlich zu den Medaillenkandidaten.

Galmarini gehört zu den Favoriten

Auch im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder liegt einiges drin. Nevin Galmarini gehört zu den Favoriten, aber daneben gibt es auch noch eine Patrizia Kummer oder eine Julie Zogg. Und im Curling sieht es hinsichtlich Halbfinals inzwischen für die Männer um Peter De Cruz sehr gut aus, weniger hingegen für die Frauen um Silvana Tirinzoni.

Kommt es am Ende auch noch zu einem unerwarteten Exploit? Etwa durch Snowboarderin Sina Candrian im Big Air? Eisschnellläufer Livio Wenger im Massenstart? Oder Joel Gisler in der Halfpipe der Ski-Freestyler? Es stehen noch aufregende Sport-Tage vor uns.