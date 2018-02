ORF-Kameraleute schieben für die SRG Überstunden

Die SRG produziert an den Olympischen Winterspielen im Auftrag des IOK das Weltsignal für die alpinen Skirennen. Aufgrund der wetterbedingten Verschiebungen musste sich die Schweizer Crew quasi mit dem Worst-Case-Szenario auseinandersetzen: Die SRG muss an zwei Tagen von zwei Rennen die TV-Bilder produzieren.

Umfrage Stellen Sie für die Skirennen den Wecker? Ja, ich schaue mir alle Rennen an.

Schon, aber nicht für alle.

Nur an den Wochenenden.

Er klingelt, meistens stehe ich dann aber doch nicht auf.

Ich würde, kann aber nicht, weil ich am Morgen früh raus muss.

Bloss nicht!

Die Abfahrt der Männer und der Riesenslalom der Frauen wurden auf Donnerstag verschoben, der Super-G der Männer und der Slalom der Frauen steigen am Freitag. Einem ersten Lauf bei den Frauen folgt jeweils das Rennen der Männer, ehe in den technischen Disziplinen die zweiten Durchgänge ausgetragen werden.

ORF-Personal schiebt Überstunden

Zum dicht gedrängten Programm kommt, dass die beiden Austragungsorte rund 45 Autominuten voneinander entfernt liegen. Die Speedrennen gehen in Jeongseon über die Bühne, die technischen Disziplinen in Yongpyong.

Obwohl die Produktionsteams gesplittet wurden, reichen die rund 125 Personen der SRG, die in Südkorea als Techniker, Regisseure, Kameraleute etc. im Einsatz sind, nicht. Also musste ein Plan B her. In einem solchen Fall kann auf Personal des OBS, des Broadcasters des Internationalen Olympischen Komitees, zurückgegriffen werden, der Kameraleute zur Verfügung stellt.

Doch bei der SRG hat man sofort anderes Personal ins Visier genommen. «Wir wussten, dass es bei ORF skifaffine Kameraleute gibt. Also haben wir dort angefragt», erklärt Karin Nussbaumer, SRG-Projektleiterin vor Ort.

Erst Ski, dann Biathlon

Die Anfrage war ein Erfolg: Beim Riesenslalom der Frauen standen am Donnerstag acht ORF-Kameraleute im Einsatz. Für die Nachbarschaftshilfe nimmt das österreichische Personal Überstunden in Kauf. Nach dem Riesenslalom stehen die Leute am Donnerstagabend noch beim Biathlon hinter den Kameras, ehe sie am Freitag wiederum für die SRG beim Super-G der Männer im Einsatz sind.

Der Plan B ist – zumindest am Donnerstag – aufgegangen. «Es ist alles gut gegangen und das Feedback des IOK war positiv», sagt Nussbaumer. Die SRG kann aufatmen, hofft aber gleichzeitig, im weiteren Verlauf der Winterspiele nicht noch einen personellen Spagat machen zu müssen. «Wir hoffen natürlich, dass es zu keinen weiteren Verschiebungen kommen wird.»