Ohne Make-up, dafür mit Shiffrins Ski

Es war verrückt. Je mehr Zwischenzeiten grün aufleuchteten, desto ruhiger wurde es. Die Zuschauer im Zielraum starrten ungläubig auf den grossen Bildschirm. Macht sie das wirklich? Tut sie! Ester Ledecka verdrängte die bereits als Siegerin gefeierte Anna Veith von der Spitze – um 0,01 Sekunden! Dabei blieb es. Bronze ging an Tina Weirather, Lara Gut wurde undankbare Vierte.

Ihren ersten von bislang 19 Auftritten hatte Ledecka vor zwei Jahren in der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen (Rang 24). 2017/18 war die sie bislang bei sechs Weltcuprennen am Start; einmal im Riesenslalom, dreimal im Super-G und zweimal in der Abfahrt. Ihr bestes Ergebnis ist der 7. Platz in der Abfahrt in Lake Louise.



Während die Zuschauer tobten, schien Ledecka selbst nicht zu realisieren, was sie eben geleistet hatte. Die Tschechin, mit der Nummer 26 ins Rennen gegangen, blieb regungslos im Zielraum stehen und blickte verdutzt und mit offenem Mund geradeaus. Eine Jubelpose? Ein Freudenschrei? Nein. Die 22-Jährige aus Prag drehte sich und schob sich mit den Skistöcken Richtung Ausgang.

«Ich habe auf die Anzeige geschaut und geglaubt, es handelt sich um einen Irrtum.» Also habe sie einfach nur abgewartet. «Als alle geschrien haben, wusste ich, dass es wahr ist», erzählte sie vor versammelter Presse – mit der Skibrille im Gesicht. Haben ihr die Freudentränen die Schminke zerstört? Im Gegenteil: «Ich war nicht darauf vorbereitet, hier zu sein. Daher trage ich kein Make-up», sagte die 22-Jährige und lachte.

Shiffrins Ski ausgeliehen

Ledecka ist amtierende Snowboard-Weltmeisterin und hat im Parallel-Riesenslalom die Chance auf einen weiteren Olympiasieg. Die 22-Jährige aus Prag hat ihre Klasse schon mehrfach angedeutet, beispielsweise in den Abfahrtstrainings. «Natürlich will ich immer meinen besten Lauf zeigen, wenn ich ein Rennen bestreite, will ich es auch gewinnen. Dass ich heute gewonnen habe, kommt aber doch sehr überraschend.»

Die Geschichte wird noch besser. Für ihren Olympia-Einsatz im Super-G hatte sich die 22-Jährige einen superschnellen Ski besorgt: den von Mikaela Shiffrin. Die Slalomspezialistin lieh ihn ihrer Atomic-Markenkollegin aus. Ledecka und Shiffrin stehen beide beim österreichischen Ausrüster unter Vertrag. Shiffrin hatte sich aufgrund des verdichteten Programms gegen einen Start im Super-G entschieden. Nach Gold am Donnerstag im Riesenslalom blieb die Amerikanerin im Slalom überraschend ohne Medaille.

Die Abfahrt, ihre stärkere Disziplin im Ski alpin, muss Ledecka womöglich auslassen. Sie findet am Mittwoch, einen Tag vor der Qualifikation für den Parallel-Riesenslalom im Snowboard statt Dafür unterbreitet ein Journalist der Tschechin einen anderen Vorschlag. «Planst du, 2020 in Tokyo im Windsurfen am Start zu sein?», will er wissen. «Sicher, warum nicht?», antwortet das Multitalent, das auch im Beachvolleyball und im Windsurfen an Wettkämpfen teilnimmt.