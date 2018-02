Pat Burgener rockt das House of Switzerland

Er hatte sich einen hervorragenden Tag ausgesucht: Knapp 24 Stunden nach seinem fünften Platz in der Halfpipe stand Pat Burgener am Donnerstagnachmittag Ortszeit im House of Switzerland auf der Bühne – bei milden Temperaturen und strahlendem Sonnenschein.

Bereits bei der Medienkonferenz vor einigen Tagen erklärte der 23-Jährige, dass Musik seine grosse Leidenschaft sei. Mit dem Label «Universal Music» konnte er sogar einen Vertrag abschliessen. Im erstmals gut gefüllten Vorplatz des House of Switzerland gab er eine Kostprobe seines Könnens – und begeisterte nicht nur den Rest des Snowboard-Teams, das ihn vor Ort unterstützte.