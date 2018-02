Schon zwei Medaillen und nun kommt Andri Ragettli

An den Olympischen Spielen hat ihm Kollege Fabian Bösch mit seinem witzigen Rolltreppen-Video zwar ein wenig die Show gestohlen, doch der eigentliche Star im Schweizer Männer-Team der Slopestyler ist der erst 19-jährige Andri Ragettli.

«Ich kann unter Druck bestehen»

Einerseits durch seine Resultate. In der vorletzten Saison verblüffte der Jüngling in der Szene mit dem Gewinn des Gesamt-Weltcups, unlängst kam Bronze an den prestigeträchtigen X-Games in seine für sein Alter beachtliche Erfolgssammlung hinzu. «Dieser Podestplatz war sehr wichtig für mich unmittelbar vor den Olympischen Spielen. Ich habe gesehen, dass ich unter Druck bestehen kann», sagt der Bündner.

Doch der Chef in der Branche ist er auch mit seinen Videos. Und das keineswegs immer nur auf Skiern. Zum unfassbaren Hit wurde ein Post von ihm, wie er einen mit Turngeräten aufgestellten ­Hindernisparcours balancierend und saltoschlagend zum Riesenspektakel werden lässt. Weit über 80 Millionen mal wurde es angeschaut. Auch hat Ragettli seit dieser Saison seinen eigenen Video-Blog, indem er seine Fans mit hochstehendem Material verwöhnt.

Sich einen Namen machen, in allen Bereichen



Ragettli bewegt sich wie viele Freeskier auf einem Balanceakt zwischen professionellem Spitzensport, eigener Videovermarktung und letztendlich auch einer grossen Spur Entertainment. «Es ist mein Ziel, mir in allen Bereichen einen Namen zu machen. Gute Resultate sind mir wichtig, aber genauso meine Aktivitäten in den sozialen Medien.»

Sich einen Namen machen. Davon spricht der 19-Jährige, der wenn er so dasitzt, fast unscheinbar und zurückhaltend wirkt, immer wieder. «Die Olympischen Spiele sind eine Riesenchance für mich. Wenn du hier gut bist, kannst du dir einen grossen Namen machen», so Ragettli.

Zu stark darauf bauen, will der Flimser aber denn auch nicht: «Zu viel Druck will ich mir nicht aufladen.» Die Voraussetzungen sind aber auf jeden Fall gut, denn im Gegensatz zu seinen Teamkollegen Bösch und Elias Ambühl wurde Ragettli bis jetzt vom Norovirus verschont und kann im Vollbesitz seiner Kräfte angreifen. Der heutige Schweizer Doppelsieg bei den Frauen durch Sarah Höfflin und Mathilde Gremaud dürfte ihn noch zusätzlich pushen und nimmt zugleich etwas Druck vom Männerteam weg.

Probleme wegen gepostetem Po-Bild



Die Olympischen Spiele sind für den Freeski-Shootingstar eine neue Welt. «Ich versuche dies als normalen Contest zu sehen. Doch ich habe im Vorfeld schon ein wenig mit Elias Ambühl, der schon vor vier Jahren dabei war, darüber gesprochen, was einem an Olympischen Spielen so erwartet und ich schätze, dass ich eine Spur nervöser sein werde als üblich», glaubt Ragettli.

Dass die Olympischen Spiele kein «normaler Contest» sind erfuhr der Blondschopf schon in den ersten Tagen, als er ein Bild postete, auf dem im Hintergrund der nackte Po von Teamkollege Jonas Bösiger zu sehen ist. Freundlich, aber bestimmt wurde er von Swiss Olympic darauf hingewiesen, dieses sofort zu entfernen, weil es sonst Probleme mit den Regularien des IOK gebe.

Ragettli tat, wie ihm befohlen, findet aber: «Die müssen sich ein wenig verändern. Denn in der heutigen Welt laufen halt solche Sachen in den sozialen Medien.» Ja, der Andri Ragettli ist eben einer, der anderen oft einen Schritt voraus ist. In mehrfacher Hinsicht.