So haben Sie Cologna noch nie gesehen

Ruhig, überlegt und cool: So kennt man Langlauf-Profi Dario Cologna. Auch in Südkorea war das so, zumindest nach dem Skiathlon, da wurde der Bündner Sechster und musste damit eine Enttäuschung verdauen.

Colognas Zieleinfahrt. (Video: Tamedia/SRF)

Heute war alles anders. Der 31-Jährige fuhr über 15 km souverän zu Gold. Damit schafft Cologna Historisches: Er sicherte sich den Olympia-Gold-Hattrick in dieser Disziplin. Im Ziel zeigte der Coole Gefühle, die man so von ihm nicht kennt: Die Tränen flossen. Es waren Tränen der Freude, aber wohl auch der Erleichterung. Die ganze Sportnation Schweiz hatte eine Goldmedaille Colognas erwartet. «Als ich meine Familie sah, kamen die Emotionen hoch», sagte Cologna im Siegerinterview im Schweizer Fernsehen.

Video: So gratuliert ein Südkoreaner



(hua)