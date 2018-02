Strahlefrau Holdener über ihre schlechten Tage

«Roger Federer hat kürzlich erzählt, wie er im Final gegen Cilic mit sich selbst zu kämpfen hatte. Es tut gut, zu hören, dass andere Athleten mit den gleichen Dingen zu kämpfen haben.»

Wendy Holdener vermag mit ihrer unbekümmerten und herzlichen Art zu begeistern. Kurz: Sie ist ein Sonnenschein. Am Samstag, zwei Tage vor ihrem ersten Olympia-Einsatz (Riesenslalom), schilderte die 24-jährige Schwyzerin, wie schwer es ihr manchmal fällt, sich aus einem mentalen Loch zu hieven. Oft hilft reden.

Holdener erwähnte unter anderem einen Tag im Januar. Nach eigener Aussage eine Zeit, in der sie sich eher darüber ärgerte, wenn sie mit Fragen über Mikaela Shiffrin konfrontiert wurde. Nicht, weil die US-Amerikanerin die Konkurrenz nach Belieben dominiert. Für Holdener ist Shiffrin ein «Stück besser als wir». Die 24-Jährige beschäftigte ein anderes Gefühl. «Ich hatte das Gefühl, dass unsere Leistung nicht mehr geschätzt wird.»

Auch an einem schlechten Tag ein Sonnenschein

Holdener weiss mittlerweile, was zu tun ist, wenn der Kopf streikt. «Entweder ich hole mir Hilfe oder muss mit jemandem reden.» Einmal pro Monat trifft sie eine Sportpsychologin, zuletzt vor dem Abflug nach Seoul. Gemäss Holdener war es ein guter Zeitpunkt. Ist ihr nicht nach reden, unternimmt sie etwas oder lenkt sich anderweitig ab.

Kriegen es die Leute vor den Bildschirmen mit, wenn sie einen schlechten Tag hat? Holdener schüttelt den Kopf. «Ich bin nicht anders. Mein Kopf hat einfach andere Gedanken.» Sie sehe sich auch an einem schlechten Tag als Sonnenschein. «Aber es gibt Momente, in denen du weniger Lust auf Lachen hast.»

Zusätzliches Slalomtraining

Einen schlechten Tag musste sie auch in Südkorea durchleben, als es ihr im Slalom-Training nicht nach Wunsch lief. Also hing sie einen zusätzlichen Tag an. Der Kopf muss spätestens in der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) bereit sein. «Ihr wisst, was ich erwarte«, sagte sie. Eine Medaille im Slalom.

Insgesamt wird Holdener vier Einsätze absolvieren. Nach dem Riesenslalom (in der Nacht auf Montag) und dem Slalom geht es erst am 23. und 24. Februar mit der Alpinen Kombination und dem Team-Event weiter. Zeit, sich Südkorea anzuschauen, braucht sie keine. Sie hat das Land während einer zweiwöchigen Reise kennen und mögen gelernt.

Im Hotel wohnen, aber gemeinsam essen

Holdener wirkt ruhig und fokussiert, sie geniesst die Ruhe fernab der Heimat. «Ich bin extrem gerne hier. Nicht nur, weil ihr das Land gefällt, sondern auch, weil wir weg sind.» Zudem sei es ein schönes Gefühl, zu wissen, dass sie von einem Ort zurückzukehren wird, an dem sie nicht nur die Skipisten kennengelernt habe.

Ganz ohne den Olympia-Trubel kann Holdener dann aber doch nicht sein. Obwohl die Ski-Cracks im Hotel und nicht im olympischen Dorf einquartiert sind, gehe man abends zusammen essen. «Das ist die perfekte Mischung.»