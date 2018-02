Unfreiwillig von 0 auf 100

Riesenslalom: Der Olympia-Tag, an dem sie nichts zu verlieren hat, existiert nicht mehr. Ihr Plan sah vor, sich mit dem Riesenslalom auf ihr Highlight, den morgigen Slalom, einzustimmen. Sie nannte es den perfekten Start, um sich locker zu machen, die Anspannung abzulegen, sich Mut anzufahren und Vertrauen zu tanken. Ob sie den Riesenslalom am Donnerstag trotzdem mit der erhofften Lockerheit angehen kann? Falls es ihr gelingt und sie zwei perfekte Läufe hinlegt, stellt sie eine Gefahr für die Favoritinnen dar.

Slalom: Der Druck ist gross, der Traum von Edelmetall ist omnipräsent. Holdener versucht, die Gedanken daran zu verbannen. «Sonst klappt es bestimmt nicht.» Als Dauergast auf dem Weltcup-Podium sieht sie sich dafür gewappnet. «Ich bin ein ehrgeiziger Mensch und habe hart trainiert.» Dass der Slalom (1. Lauf ab 3.15 Uhr in der Nacht auf Mittwoch) nicht wie üblich am Ende steigt, kommt ihr entgegen. Auch die Tatsache, dass sie ihn nun als Erstes absolvieren muss?

Kombination: Die nächste Chance bietet sich ihr am 23. Februar. Holdener geht als amtierende Weltmeisterin an den Start, die bislang einzige Kombi in dieser Saison (Lenzerheide) hat sie gewonnen.

Team-Event: Holdener hat sich zum Ziel gesetzt, mit Edelmetall heimzukehren. «So gesehen zählt auch dieser Event», sagt sie. Ob nun Gold, Silber oder Bronze: Die Schweiz gehört im erstmals olympischen Mixed-Rennen im K.-o.-Modus zu den Anwärtern.

Fazit: Eine Medaille in ihrer Paradedisziplin Slalom steht über allem. Die Winterspiele kämen aber nur dann einer riesigen Enttäuschung gleich, wenn sie in keinem der vier Wettbewerbe aufs Podium fahren würde. «Es beruhigt mich schon sehr, an vier Rennen am Start zu sein.»