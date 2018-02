Van der Graaff ist in der Form ihres Lebens

Die Bündnerin mit holländischen Wurzeln ist in der Form ihres Lebens. In dieser Saison realisierte sie auf der Lenzerheide und in Seefeld ihre ersten beiden Weltcupsiege. «Ich habe eine Aura aufgebaut, bin weniger angreifbar», sagt die Sprintspezialistin über ihr Hoch. Statt wie in der Vergangenheit in entscheidenden Momenten oft das Pech anzuziehen, ist aus ihr nun eine selbstsichere Siegläuferin geworden.

Kann sie auch im Klassisch reüssieren?

Das einzige Problem hinsichtlich der Olympischen Spiele ist, dass sie ihre jüngsten Erfolge in der freien Technik erzielt hat, in Pyoengchang wird im Einzelsprint aber nur klassisch gelaufen. «Ich habe in beiden Disziplinen grosse Fortschritte gemacht. Klar, im Skating läuft es gut, aber ich hoffe, dass ich mein gutes Gefühl auch im Klassisch umsetzen kann», sagt Van der Graaff, die natürlich auch im Team-Sprint gesetzt ist, dazu.



Als Minimalziel formuliert die 30-Jährige Athletin die Qualifikation für die Halbfinals und generell hofft sie, «dass am Dienstag der Höhepunkt meiner langen Planung stattfinden wird und für mich ein gutes Resultat herausschauen wird. Die Form dafür habe ich.» Mehr als der 21. Rang wie bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme vor vier Jahren in Sotschi soll es auf jeden Fall sein.



Noch bis zur WM 2019 und dann ist womöglich Schluss



Vom Streckenprofil weiss Van der Graaff, dass der zweite Aufstieg entscheidend sein wird, “da muss ich dabei sein.” Mit der in Pyeongchang herrschenden Kälte glaubt die Davoserin umgehen zu können, «obwohl die Finger und Füsse gelegentlich reklamieren. Doch so richtig kalt habe ich nur in den drei Minuten zu Fuss vom Appartement zum Essenzelt.»



Laurien van der Graaff befindet sich im Herbst ihrer Karriere. «Bis zur WM im nächsten Jahr in Seefeld mache ich sicher weiter und danach schauen wir weiter. Aber in 4 Jahren an den Olympischen Spielen in Peking werde ich zu 99,9 Prozent nicht mehr dabei sein. Ich bin schon 30 und da ist für mich der Zeitpunkt gekommen, um auf meinen Körper zu hören».