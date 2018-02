Zehnmal hiess es Schweiz vor Schweiz

Den ersten Schweizer Doppelsieg an Olympischen Winterspielen gab es 1936 in Garmisch-Partenkirchen im Viererbob. Es gewann das Quartett Musy/Gartmann/Bouvier/Beerli vor Capadrutt/Aichele/Feierabend/Bütikofer. Das zweite Doppel folgte zwölf Jahre später: In St. Moritz setzte sich das Duo Felix Endrich/Fritz Waller vor Fritz Feierabend/Paul Eberhard durch. Madeleine Berthod und Frieda Dänzer bescherten der Schweiz 1956 in Cortina d'Ampezzo Gold und Silber in der Abfahrt.

Die übrigen sieben Schweizer Olympiasternstunden finden Sie in der Bildstrecke oben. Diese beginnt mit dem Jahr 1972 und endet 2018. Erinnern Sie sich noch an alle Athletinnen und Athleten?

(20 Minuten)