«Wir spielen um Gold, das glaubt mir kein Mensch»

Sie lassen sich einfach nicht stoppen. Nach der Schweiz und Schweden wiesen die deutschen Eishockeyaner auch Kanada in die Schranken. 4:3 siegte die Mannschaft von Trainer Marco Sturm und steht erstmals überhaupt in einem Olympia-Final, wo es am Sonntag (13.10 Uhr Schweizer Zeit) gegen Russland um Gold geht.

Der höchst unterhaltsame Match gegen die Nordamerikaner rief zahlreiche deutsche Twitter-User auf den Plan, die das Geschehen während der 60 Minuten fleissig kommentierten. Als die Sensation feststand, waren sie vor allem eines: ungläubig.

Den sporthistorischen Sieg einzuordnen, fällt relativ einfach.

Dieser gute Mann denkt auch an die Verlierer und wartet mit einem Wortspiel auf:

Ironie geht immer:

Er hat durchaus recht:

Wenn wir schon beim Fussball sind – dieser Vergleich ist gar nicht so abwegig:

So kanns gehen:

Wobei er hier auch nicht ganz danebenliegt, immerhin fehlen sämtliche NHL-Spieler an Olympia (hatten die Schweizer nicht genau deshalb von einer Medaille geträumt?):

Ohne Zittern brachten die Deutschen den Sieg aber nicht ins Trockene, denn in der 50. Minute verkürzte Derek Roy für die Kanadier auf 3:4.

Als die Deutschen im Mitteldrittel auf 4:1 erhöhten, wähnte sich der eine oder andere User im falschen Film.

Waren da etwa höhere Mächte im Spiel?

Für rote Köpfe sorgte dieser Check des Ex-ZSC-Spielers Gilbert Brulé, der David Wolf im Mitteldrittel übel erwischte.

Since things weren’t difficult enough already for #CAN, Gilbert Brule most likely will be done for the tourney. pic.twitter.com/quDNID0Oad