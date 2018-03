Briten kämpfen gegen «Bestie aus dem Osten»

Grossbritannien erlebt seinen kältesten Märzanfang seit Beginn der Aufzeichnungen. Eine Kältewelle aus dem Osten – «Beast from the East» (Bestie aus dem Osten) – und Sturm Emma sorgen am Freitag am vierten Tag in Folge für heftige Schneefälle in England, Irland und Schottland.

Die Polizei rief die Bevölkerung zuvor dazu auf, nicht zu reisen. Hunderte Schulen in England und Irland blieben geschlossen, alle Zugverbindungen zwischen England und Schottland wurden eingestellt.

55 Fahrgäste verbrachten bei minus zwei Grad den Donnerstagabend in einem Abteil, als ihre Bahn auf der zugefrorenen Strecke nahe London stecken blieb. Licht und Heizung fielen aus, die Toiletten durften nicht benutzt werden, wie «Daily Mail» berichtet. Wie Twitterin Samantha Blackburn schreibt, hätten sich einige Passagiere während der fünf Stunden langen Panne warmgehalten, indem sie zu Madonna-Liedern tanzten.

Leute bringen Gestrandeten warmen Tee

Zudem wurden viele Strassen gesperrt, Tausende Autos blieben stehen. Teilweise mussten Autofahrer die Nacht zum Freitag in ihren Fahrzeugen verbringen. Laut «Daily Mail» rückte die Armee aus, um Gestrandete zu bergen. Anwohner versorgten sie zwischendurch mit warmem Tee, Essen und Wolldecken. Eine Frau im Nordosten Englands brachte ein Baby am Strassenrand im Schnee zur Welt.

This is what many of our excavators and ploughs are facing - this video was taken earlier this morning on the B1332 between Brooke and Poringland.



Evidence if you needed it not to risk travelling unless you absolutely have to! #norfolkwinter #norfolkroads #BeastFromTheEast pic.twitter.com/JwPHNvQ8lp — Norfolk Council (@NorfolkCC) March 2, 2018

This is an example of the conditions our staff have been working in overnight. Many routes are badly affected by snow drifts several feet deep.😯 If you don’t have to go out, please don’t. You may just end up increasing our workload #snow #ice #StormEmma #BeastFromTheEast 🌬❄️ pic.twitter.com/7WzeQ94GSp — West Midlands Ambulance Service (@OFFICIALWMAS) March 2, 2018

Flugverkehr fiel teilweise aus

Auch der Flugverkehr war erheblich gestört. Die Flughäfen in Glasgow und Edinburgh in Schottland waren am Donnerstag teilweise geschlossen. Am Flughafen London Gatwick kam es zu vielen Verspätungen und Ausfällen. In der irischen Hauptstadt Dublin fallen die meisten Verbindungen bis Samstag aus. Gestrandete Passagiere schliefen in Terminals auf Bänken und Feldbetten.

So this is what a ‘Red Alert for heavy snowfall’ actually looks like @DublinAirport. We’ll have further updates in the morning. Stay safe. #StormEmma #BeastFromTheEast #Snow pic.twitter.com/ENajr7xaFX — Dublin Airport (@DublinAirport) March 2, 2018

Der britische Wetterdienst warnte für Freitag vor heftigem Schneefall und Regen und überfrierender Nässe in Wales und Südwestengland und rief auch dort die höchste Warnstufe aus.

Vom Iren, der in Shorts ein Glas Rosé in seinem verschneiten Garten geniesst, bis zum Schneemann, der nach Teneriffa auswandern will – auf Twitter zeigen User, wie sie der «Bestie aus dem Osten» trotzen. Nicht einmal das schlechte Wetter verdirbt den Briten ihren Sinn für Humor.

(kle)