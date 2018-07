«Das kann er sich dahinschieben, wo es wehtut»

Mehr als zwei Wochen sassen zwölf Buben, allesamt Mitglieder eines Fussballteams, und ihr Trainer in einer Höhle im Norden Thailands fest. Spezialtaucher retteten sie in einer mehrtägigen Aktion. Die letzten Kinder wurden am Dienstagabend aus der Tham-Luang-Höhle befreit.

Das erwartet die befreiten Buben

An Tag zwei der Rettungsaktion stand US-Unternehmer Elon Musk vor dem Höhleneingang, im Gepäck ein Mini-U-Boot seiner Firma SpaceX. Nach dem Fussballteam der Buben, «Wild Boars», getauft, hoffte Musk, das Gefährt in «Kindergrösse» könne als Rettungskapsel dienen. Zum Einsatz kam es aber nie – laut dem Einsatzleiter war es ungeeignet für die Verhältnisse vor Ort.

Got more great feedback from Thailand. Primary path is basically a tiny, kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull. Light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps. Extremely robust.