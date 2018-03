«Die Kinder im Publikum standen unter Schock»

Ein Akrobat des weltberühmten Cirque du Soleil ist vor den Augen des Publikums im US-Bundesstaat Florida abgestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Das Unglück ereignete sich am Samstagabend während eines Auftritts in Tampa.

Ein Zuschauer beschrieb den Sturz des Franzosen Yann Arnaud als «traumatisierend». Julian Martinez befand sich im Publikum und sagte, es habe bei Arnaud bereits vor seinem Sturz Anzeichen gegeben, dass etwas nicht stimme.

«Der Künstler hatte Mühe, sich am Seil festzuhalten», sagte Martinez gegenüber dem lokalen Fernsehsender News Channel 8. «Vor der Nummer haben sich die beiden Akrobaten angeschaut, als wäre etwas nicht in Ordnung.»

Neue Nummer auf Instagram angekündigt

Arnaud wurde nach seinem Sturz ins Spital gebracht, erlag dort aber seinen Verletzungen. «Gleich nach dem Sturz wusste ich, dass das wohl nicht gut ausgeht», sagte Martinez. «Es war schrecklich. Die Zuschauer begannen zu schreien. Es hatte Kinder an der Veranstaltung und die waren total geschockt, als sie den Sturz sahen.»

Martinez sagte, er könne nicht aufhören, an den Vorfall zu denken. «Wenn sogar ich vor dem Sturz bemerkt hatte, das etwas nicht stimmt, warum schritten die anderen Artisten nicht ein?», fragt sich Martinez.

Nur wenige Stunden vor dem Unfall schrieb Arnaud auf Instagram, dass er bei der Aufführung ein neues Kunststück präsentieren will: «Nach so viel Arbeit und Training sind wir endlich bereit für die neue Nummer.»

(fur)