«Hey Trump, es gibt keinen McDonalds in Davos»

US-Präsident Donald Trump reist Ende Monat nach Davos, um am diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) teilzunehmen. Dies teilte das Weisse Haus mit. Auf Twitter wurden bereits einige Kommentare dazu publiziert. So schreibt etwa Elias Maier, Präsident der FDP-Burgdorf direkt an den Präsidenten adressiert: «Hey Donald Trump, keine Fake-News: Es gibt keinen McDonalds in Davos. Kein Grund zu kommen.»

«Widerstand gegen orangen Trottel wird gewaltig»

«Donald Trump kommt nach Davos ans WEF? Das werden wir ja noch sehen...» schreibt Juso-Chefin Tamara Funiciello. Auf Anfrage von 20 Minuten konkretisiert sie: «Die Juso wird gleich morgen früh beraten, wie wir gegen Trumps Besuch Widerstand leisten werden.» Eines sei bereits jetzt klar: «Wir werden nicht still sein.» Sie erwartet, dass es wegen Trumps Besuchs ohnehin zu grossen Protesten kommen werde. «Wenn dieser sexistische, neoliberale, orange Trottel in die Schweiz kommt, wird der Widerstand gewaltig sein.»

"Donald Trump kommt nach Davos ans WEF" Das werden wir ja noch sehen.....– Tamara Funiciello (@Tamarafuniciell) January 9, 2018

Ein weiterer User meint in Anspielung auf Trumps liebstes Hobby: «Trump in Davos? Wo kann er da im Winter Golf spielen?»

Trump in Davos!? Wo kann er da im Winter Golf spielen?– Marcel Baur (@marcel_baur) January 9, 2018

Natürlich ist auch die im Ausland poluläre Schweiz-Schweden-Verwechslung Thema: «Er wird das schwedische Gebirgspanorama sicher zu schätzen wissen...Lovely».

Aha, Donald Trump kommt Ende Januar ans #wef in Davos. Er wird das schwedische Gebirgspanorama sicher zu schätzen wissen... Lovely!– Stefan Feldmann (@feldmann_uster) January 9, 2018

Dies könnte sich aber auch auf Trumps im Februar 2017 erfundenen Terroranschlag in Schweden beziehen. Unter dem Hashtag #lastnightinsweden wurde damals alles rege kommentiert, was in Schweden in dieser Nacht passiert war – alles, ausser dem vermeintlichen Terroranschlag.

