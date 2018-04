«Ich ging erst mit 17 zur Schule»

Der Vater, ein Endzeit-Gläubiger und fundamentalistischer Mormone, hortet Gewehre und Nahrung, misstraut Fremden, der Staat ist sein Feind. Er vertraut weder Ärzten noch «den Regierungsschulen». Seine sieben Kinder sollen daheim unterrichtet werden und, besser noch, auf seinem Schrottplatz arbeiten. «Er machte sich Sorgen, dass die Regierung uns zur Schule zwingen würde, doch das kann sie nicht, weil sie nicht weiss, dass es uns gibt. Vier der sieben Kinder meiner Eltern haben keine Geburtsurkunde», schreibt Tara Westover (31) im Vorspann ihres Buches «Educated».

Darin beschreibt sie, wie es war, in einer gewalttätigen Familie und einem starren Glaubenssystem aufzuwachsen, und wie sie versuchte, sich davon zu emanzipieren und neu zu erfinden. «Ich schreibe über komplizierte Familienverhältnisse und einander widersprechende Gefühle», sagt Westover im Interview mit 20 Minuten. «Du kannst jemanden sehr lieben und jeden Tag vermissen und gleichzeitig froh sein, dass diese Person nicht in deinem Leben ist.»

«Die Welt wurde immer grösser»

Mit 17 Jahren sieht sie erstmals ein Klassenzimmer von innen. «Ich konnte lesen und schreiben. Aber von Geschichte, Geografie, Literatur, von der Welt da draussen hatte ich keine Ahnung.» Ein Bruder schlägt und quält sie, die Eltern schauen weg.

Ein anderer Bruder aber ermutigt sie, sich an einer Schule anzumelden. Sie kauft sich heimlich Bücher und lernt die Nächte durch. Nachdem sie an der konfessionellen Brigham Young University aufgenommen worden ist, schliesst sie mit Auszeichnung ab. Es folgen weitere Universitäten und Abschlüsse und schliesslich ein Stipendium an der renommierten Universität Harvard. «Ich lernte, was der Holocaust war, die Bürgerrechtsbewegung, der Koreakrieg – und die Welt wurde immer grösser. Das war der Moment, wo ich mich fragte, ob ich wirklich nach Idaho zu meiner Familie zurückgehen wollte.» Sie tut es nicht. Stattdessen geht sie England und doktoriert an der Cambridge University.

Westover lebt in einer kleinen Wohnung in Cambridge. Sie ist zufrieden. Ihr neues Leben sieht sie dennoch nicht unkritisch. «Akademische Kreise und Teile der Mittelklasse sind gegenüber abweichenden Meinungen oft weniger tolerant, als es die Fundamentalisten aus meiner Kindheit waren», sagt sie.

Tara, wie haben Sie gelernt, eigenständig zu denken?

Es war ein langsamer Prozess. Den stärksten Ausschlag gab wohl das Studium der Geschichte. Zuvor hatte ich nur Zugang zu Büchern, die dem Weltbild meines Vaters entsprachen. Aber an der Universität wurde mir bewusst, dass es verschiedene Interpretationen von historischen Ereignissen gibt. Ich wusste so vieles nicht, hatte etwa nie vom Holocaust gehört. Darüber zu lesen, hat mir neue Perspektiven gegeben. Erst mit der Zeit lernte ich, eine eigene Meinung zu haben, eine Meinung, die anders war als die meines Vaters.

Woher kam der Antrieb, sich selbst so viel beizubringen?

Ich weiss es nicht. Ich glaube fast, ich habe deshalb mein Buch geschrieben. Es geht darum, sich neu zu erfinden, darum, dass es im Verlauf des Lebens mehrere Versionen von dir geben kann. Darum, inwieweit man sich verändern kann und was passiert, wenn dein Umfeld eine andere Version von dir nicht akzeptiert.

Wie wichtig ist es, sich selbst Dinge beizubringen?

Meine Eltern waren der Überzeugung, dass man sich allein alles viel besser beibringen kann, als wenn es ein anderer dir zeigt. Das ist wahrscheinlich das Wertvollste, was sie mir auf den Weg gegeben haben. Ich schätze die formale Bildung, die Universitäten und die guten Lehrer. Aber ich befürchte, dass unsere Vermittlung von Bildung zu passiv und überinstitutionalisiert ist. Ich wünschte mir, es gäbe in dem Prozess mehr Platz für das Individuum und dessen Bedürfnisse, die sich aus Lebenslauf, Begabung und Interessen bilden.

Sie standen mit 17 Jahren zum ersten Mal in einem Klassenzimmer. Was ging Ihnen durch den Kopf?

Ich hatte nur panische Angst. Ich wusste nicht, ob ich hier richtig war, ob ich mitkommen würde, wie ich mich verhalten sollte.

Wie haben Sie die Angst besiegt?

Ich hatte keine andere Wahl, als sie zu besiegen.

Sie hatten von «der Welt da draussen» kaum eine Ahnung. Geben Sie uns ein Beispiel.

Das fing schon bei der Popkultur an. Ich hatte noch nie von «Queen» gehört. War davon die Rede, dachte ich, es gehe um eine Königin. So ging es mir mit fast allem, mit TV-Shows, Schauspielern, Sängern. Als ich nachfragte, was das Wort Holocaust bedeute, dachten alle, ich würde mich lustig machen. Meine Unwissenheit schockierte die Leute.

Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Familie?

Mit drei meiner Brüder, mit Tanten und Onkeln tausche ich mit oft aus. Zu meinen Eltern und meinem einen Bruder habe ich keinen Kontakt mehr.

War das der Preis für Ihr neues Leben?

Es war der Preis, den ich zahlen musste, um jemand zu sein, der angesichts der Gewalt in der Familie oder der Ansichten meiner Eltern und meines Bruders nicht einknickt.

