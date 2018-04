«Mein Bruder hat es nicht geschafft»

Das tragische Busunglück in einer ländlichen Region in der kanadischen Provinz Saskatchewan kostete mindestens 14 Mitgliedern des Eishockeyteams Humboldt Broncos das Leben. 14 weitere Menschen wurden verletzt, drei schweben laut Medienberichten in Lebensgefahr.

Unter den Opfer ist offenbar auch der Coach des Juniorenteams, Darcy Haugan. Unter dem Username invisgirlonfire twitterte eine Frau, dass es ihr Bruder nicht geschafft habe.

My brother didn't make it...– invisigirlonfire (@DebbieJayneC) 7. April 2018

In einem weiteren Tweet schreibt die Schwester: «Darcy hat eine Frau und zwei Jungs. Betet für sie heute Nacht. Und für all die anderen, die in dieser Tragödie ihre Liebsten verloren haben.»

Darcy has a wife and two young boys. Pray for them too tonight. And all the others who lost loved ones in this tragedy. ??– invisigirlonfire (@DebbieJayneC) 7. April 2018

Auch der Captain der Jungmannschaft ist offenbar unter den Todesopfern. Teamkollegen von Adam Herold twitterten, dass der 16-Jährige tot sei. «Ruhe in Frieden, junger Mann,» heisst es in dem Tweet.

Teammates of Adam Herold, who captained the @aaapatcanadians tweeting he died today. He was 16 and brought up to play with the Broncos in the playoffs. Rest In Peace, young man. pic.twitter.com/ZSEVCs0neI– Jamie Nye (@jamienye) 7. April 2018

Rhonda Tobin, die Mutter von Broncos Goalie Parker Tobin, informierte via Twitter über den Zustand ihres Sohnes. Parker sei in einem stabilen Zustand und werde in ein Spital in Saskatoon gebracht, heisst es in ihrem Tweet.

This is one of the hardest posts I have ever had to make. Parker is stable at the moment and being airlifted to Saskatoon hospital. Thank you all for your kind words and messages. Please continue to pray for his Humboldt family.– Rhonda Clarke Tobin (@clarketobin) 7. April 2018

Ryan Straschnitzki ist Stürmer der Broncos. Seine Mutter teilte via Facebook mit, dass ihr Sohn ebenfalls im Spital sei und sie am Samstag in die Region fliegen werde.

Der Tragödie vorausgegangen war eine Kollision zwischen dem Bus und einem Sattelschlepper.