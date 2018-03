«Ich habe von Fotografie eigentlich keine Ahnung»

Als Sylvia Michel per Mail erfuhr, dass sie den Schweizer Preis der Sony Photography Awards gewonnen hatte, wollte sie es nicht glauben – immerhin handelt es sich um den grössten Fotowettbewerb weltweit. Erst als die Jury ihren Namen publiziert hatte, zweifelte sie nicht mehr an ihrer Prämierung. Das von der Sony-Jury auserkorene Bild hätte sie selbst nicht ausgewählt, ihr ist ihre Aufnahme einer Gruppe Schwarzhalsgeissen vor dem Matterhorn lieber. Denn: «So einen Moment gibt es nur einmal, es ist exklusiver. Ein Baum rennt dir nicht wie die Geissen davon oder schaut geradewegs in die Kamera.»

Michels Fotos (siehe Bildstrecke, weitere ihrer Fotos finden Sie auf Instagram) zeigen die Schweiz im besten Licht. 20 Minuten hat mit ihr gesprochen.



Sylvia, was hast du für dein Siegerbild erhalten?

«Eine brandneue Sony-Kamera. Und darüber bin ich sehr glücklich. Ich leide an einer Diskushernie und kann gerade auf Bergtouren eine leichtere Kamera sehr gut gebrauchen.

Hast du neben einer Diskushernie auch Flugangst? Denn nach London an die Sony-Preisverleihung reist du nicht …

Ich leide tatsächlich etwas unter Flugangst. Wenn, wäre ich mit dem Auto angereist. Aber es gab schlicht eine Terminkollision bei den Daten, das war der Grund.



Ist die leichte Flugangst auch der Grund dafür, dass man von dir keine Fotos von weit entfernten exotischen Orten sieht, sondern vor allem Aufnahmen aus der Schweiz?

Es ist schon so, ich bin Fan von unserem Land. Als ich mich vor vier Jahren selbständig machte, habe ich mir gesagt: Ich will erstens einen Hund und zweitens mit ihm die Schweiz entdecken. Das war der Plan. Aber ich beschränke mich nicht nur auf die Schweiz, ich fahre auch in die Dolomiten oder nach Frankreich. Abgesehen davon würde ich es meinem Hund nie antun, dass er in eine Transportbox in ein Flugzeug muss. Das versteht er doch nicht.

Woher kommt deine Faszination für die Schweiz?

Ich muss gestehen: Ich habe das Matterhorn zum ersten Mal erst vor vier Jahren gesehen. Das ist doch einfach peinlich. Wir haben so ein schönes Land! Ich will nicht sterben und sagen müssen, dass ich gerade mal Winterthur kenne.

Gib uns drei Stichworte, was dir die Schweiz bedeutet.

Landschaft. Berge. Freiheit. In unserem Land kannst du dich überall frei bewegen, ohne Angst zu haben. Das ist doch ein wahnsinniger Luxus.

Du hast bei Sony gewonnen, hast fast 40'000 Instagram-Abonnenten, arbeitest mit Schweiz Tourismus zusammen, Als Quereinsteigerin hast du es in vier Jahren weit gebracht.

Dafür, dass ich von Fotografie eigentlich keine Ahnung habe! Ich denke, ich kann schon stolz sein. Aber es ist harte Arbeit und es braucht viel Herzblut. Und reich wird man dabei nicht. Man wird nur dann richtig gut, wenn man etwas jeden Tag übt. Dieser Job ist kein Selbstläufer.



Auch dein Hund Rasta hat auf seinem eigenen Instagram-Account Zehntausende Follower. Ist er bekannter als du?

Mein Hund ist tatsächlich bekannter als ich. Ich setze meinen Grind nicht so gerne in Szene wie er. Die Leute reagieren einfach auf ihn, geben ihm Komplimente, hätscheln ihn. Ich hoffe, er kriegt nie Star-Allüren.



Viele deiner Bilder wirken wie aus einem Märli, wie aus einem Traum ...

Ich höre oft, dass ich diesen Effekt erziele, weil ich die Bilder mit Photoshop bearbeiten würde. Das kann man wohl auch als Kompliment sehen, dass die Leute denken, die Aufnahme sei so unwirklich, dass sie manipuliert worden sein muss.

Und, benutzt du Photoshop?

Nein. Auch keine Filter. Aber natürlich bearbeite ich jedes einzelne Bild, bevor ich es veröffentliche. Das ist ein wichtiges Thema. Es ärgert mich, wenn Leute sagen: Das Bild ist bearbeitet, das kann gar nicht sein. Für mich ist Photoshop etwas, mit dem man Bilder retuschiert, sie also wirklich verändert, dass sie mit der Realität nicht mehr übereinstimmen. Tatsächlich nehmen die meisten Fotografen ihre Bilder in einem Rohformat auf. Da ist also noch nix an dem Bild gemacht. Wenn wir mit dem Handy ein Foto aufnehmen, ist dieses durch das Programm des Handys bereits bearbeitet, der Kontrast und die Farben sind hervorgehoben, die Belichtung und Tiefe optimiert. Im Rohformat muss man das selbst bearbeiten. Der Fotograf entscheidet selbst, ob er das Bild wärmer machen, etwa mehr Orange oder Tiefe reinbringen will.

Deine Haupteinnahmequelle sind Hochzeitsfotos. Erzähl doch mal aus dem Nähkästchen.

Ich mag diese Arbeit wirklich sehr, weil ich gern um Leute bin, meist einen guten Draht zu ihnen habe. Hollywoodreife Peino-Szenen habe ich noch nie erlebt, die Deutschschweizer sind beim Feiern eher zurückhaltend – mit Ausnahme der Thurgauer. Das sind die Italiener der Schweiz, die feiern gerne auch bis am nächsten Morgen um sechs Uhr.

