«Minus 10 Grad? Ihr seid Softies»

Minus 10 Grad, die sich wie minus 20 anfühlen. Hört sich eisig an, ist es auch. Jedenfalls für uns. Wie machen das eigentlich die Menschen in Sibirien, wo es schon mal minus 50 Grad kalt wird und Jakutsk liegt, die kälteste Metropole der Welt?

Wir haben nachgefragt bei:

• Julia (26), Journalistin aus Jakutsk

• Elisabeta (29), Unternehmerin aus Nowosibirsk

• Maria (28), Personalleiterin in einer Bank aus Tomsk

• Uliana (28), Englischlehrerin und Tourguide aus Irkutsk

• Alex (33), selbstständig aus Irktusk

• Amos (36), Fotograf aus Neuseeland – er hat sich kürzlich zwei Wochen in die Kälte Jakutsks gewagt

Kälte-Fan oder Kälte-Hasser?

Julia: Eher Hasser.

Elisabeta: Ich bin definitiv eine Kälte-Hasserin.

Maria: Ich hasse die Kälte!

Uliana: Ich liebe den Winter, aber er dauert zu lange.

Alex: Ich bin Wärme-Fan.

Amos: Wer mag es schon kalt – aber was die Kälte mit der Umgebung macht, ist toll.

Wie schützt ihr euch davor?

Alle: Warme, in Schichten getragene Kleidung – ganz wichtig, aus Naturmaterialien. Fellmütze und -stiefel, Handschuhe und Schal dürfen nicht fehlen.

Julia schwört auf mit Daunen gefütterte Hosen, Elisabeta auf Ugg-Boots, Alex auf Funktionsunterwäsche. «Mach es einfach, wie deine Mutter es dir gesagt hat», sagt Amos Chapple und rät etwa zu Wollsocken.

Spucke wie Nadeln

Der Neuseeländer Amos Chapple, wohl etwa so kälteerprobt wie wir Schweizer, war Anfang Februar während zwei Wochen für den Runfunkveranstalter Radio Free Europe/Radio Liberty in Jakutsk unterwegs. «Das ist nicht nur unangenehm, das ist echt gefährlich», habe er bei seiner Ankunft gedacht. Die Kälte habe sich um seine Glieder gelegt, auf seinen Lippen spürte er etwas wie Nadelstiche: «Erst nach einer Weile wurde mir bewusst, dass das Spucke war, die sich sofort in feinste gefrorene Fäden verwandelte», so Chapple zu 20 Minuten.

In Erinnerung wird ihm ausserdem ein WC-Besuch im Freien bei minus 50 Grad bleiben. «Es war ein Plumpsklo in einem Schuppen. Das Loch war etwa zwei Meter tief und da war etwas, das sich nur wie ein Kirchturm beschreiben lässt», sagt Chapple. «Der ganze Urin und Kot war gefroren und hatte sich zu einer Spitze aufgetürmt, gezwirbelt durch die Bewegung des Permafrostbodens. So scharf, dass sie mich wahrscheinlich aufgespiesst hätte, wäre ich reingefallen», erzählt der Fotograf.

«Bei minus 15 Grad ist für mich T-Shirt-Wetter»

Wer glaubt, der sibirische Winter lasse sich nur in der warmen Stube aushalten, der täuscht sich. «Wer hier nichts unternimmt, wird hier leicht verrückt», sagt Uliana. Skifahren, Snowboarden, Ausflüge in die Berge und in den Wald – das gehört für alle dazu. «Bei minus 20 Grad bleiben wir aber auch lieber gemütlich daheim», sagt Elisabeta.

Ab wann wagt ihr euch im T-Shirt raus?

Julia: Dafür brauche ich 15 Grad und mehr.

Elisabeta: Erst ab 20 Grad. Deshalb habe ich für den Winter auch eine extra dicke mit Wolle gefütterte Jacke.

Maria: Ich komme mit jeder Temperatur klar und ziehe bei minus 15 Grad schon ein T-Shirt an.

Alex: Es muss schon über 7 Grad sein.

Was denkt ihr über die Schweizer Gfrörlis?

Amos: Ich kann es ja nachvollziehen. Aber die Sibirier werden sich sicher über euch lustig machen.

Julia: Na ja, minus 10 Grad sind für uns schon warm.

Elisabeta: Ach, ich verstehe euch, ihr habt halt auch eine viel höhere Luftfeuchtigkeit.

Maria: Ihr seid Softies :) Heute Nacht werden hier minus 27 erwartet und ich bin froh, dass es nicht minus 35 wird wie im letzten Monat.

Uliana: Ehrlich gesagt habe ich die Augen ein bisschen verdreht. Aber ihr seid es euch halt einfach nicht gewohnt.

Alex: Softies seid ihr deswegen nicht. Ein paar solche kalten Winter, und ihr kriegt das schon hin.

