«Nein, diese Tasche passt nicht»

Am Schluss waren vier Mitarbeiter von United Airlines in den Streit um eine Tasche involviert. Drei von ihnen weigerten sich anzuerkennen, dass diese die zugelassene Grösse für ein Handgepäck an Bord hatte – obwohl die Tasche unbestreitbar in die Vorrichtung passte, mit denen die Masse des Handgepäcks geprüft werden.

Natalia Rutkowski (27) und ihre Mutter Anna (57) waren auf dem Weg von Chicago nach New Jersey, als ihre gute Laune beim Check-in aufs Äusserste strapaziert wurde.

Rein, raus, rein, raus

«Erst war da eine ältere Dame. Sie sagte meiner Mutter, dass sie ihre Tasche nicht an Bord nehmen dürfe, da diese zu gross sei», sagt Natalia. «Sie wollte nicht mal, dass ich die Tasche in die Messvorrichtung stelle, um ihr das Gegenteil zu beweisen. Sie war sehr unfreundlich.»

Ein weiterer Mitarbeiter der Fluglinie mischte sich ein. Als Natalia ihm zeigte, dass die Tasche die Maximalgrösse nicht überschritt, meinte dieser, dass das die Dame am Check-in sehen müsse. «Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Handgepäck bereits dreimal in und aus der Messvorrichtung genommen», nervt sich Natalia.

Ein dritter United-Angestellter kam hinzu: Regeln seien Regeln, meinte er. «Er nahm die Tasche aus der Vorrichtung und stellte sie quer zur Öffnung, sodass sie auf keinen Fall reinpassen konnte», erzählt die 27-Jährige.

«Ich zitterte vor Wut»

Im Video, das Natalia mit dem Handy aufnahm, ist zu hören, wie die Diskussion immer hitziger wird. Natalia: «Ich verstand nicht, wieso man uns so behandelte. Es war lächerlich. Als ob man sagen würde, ein Hund sei eine Katze. Schliesslich drohte man uns sogar, dass wir nicht an Bord gehen dürften.»

Die United-Mitarbeiter bestanden darauf, dass Natalia und ihre Mutter einen Aufpreis von 25 Dollar zahlen, weil das Handgepäck zu gross war.

Ein vierter Mitarbeiter rettete die Situation schliesslich. «Er kam rüber, sah, dass die Tasche in die Vorrichtung passte, und sagte: ‹Oh, klar, die passt doch. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt.› Zu diesem Zeitpunkt zitterte ich vor Wut, und meine Mutter hatte Tränen in den Augen», sagt Natalia.

Sie werde nie mehr mit United Airlines fliegen, das sei eine zu erniedrigende Erfahrung gewesen. Sie erwarte deswegen eine Entschuldigung. Die Fluggesellschaft will den Vorfall untersuchen, wie United gegenüber Fox News erklärte.



