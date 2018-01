Jetzt sprechen die Tanten der 13 gequälten Kinder

Der Fall der unter furchtbaren Umständen in ihrem Elternhaus festgehaltenen 13 Kinder von David (57) und Louise Turpin (49) im kalifornischen Perris löst weltweit Entsetzen aus. Jetzt haben sich zwei Tanten der misshandelten zwei bis 29 Jahre alten Geschwister zu Wort gemeldet und einen Einblick in das verstörende Familienleben gegeben.

Elizabeth Jane Flores, Schwester der festgenommenen Louise Turpin und selbst Mutter von sieben Kindern, sagt gegenüber Daily Mail TV, die Familie habe keinen Besuch zugelassen. Sie selbst habe ihre Schwester seit 19 Jahren nicht gesehen. «Ab und zu haben wir telefoniert, aber jedes Mal, wenn ich darum bat, mit ihren Kindern sprechen zu dürfen, liess sie mich nicht», so Flores. Selbst ihre Facebook-Kontaktanfrage habe Louise Turpin ignoriert.

Grosseltern wurde Besuch verweigert

Sie habe gewusst, betont die Schwester, dass irgendetwas bei der Kindererziehung nicht stimme, aber niemals hätte sie erwartet, dass es so schlimm sei. «Wir waren so besorgt, weil es so seltsam war, aber es gab nichts, was wir hätten tun können», zitiert «The Sun» die Tante der Kinder.

Die Grosseltern der Kinder versuchten Flores zufolge ein paar Mal, ihre Enkel und ihre Tochter zu besuchen. «Meine Eltern buchten mehrmals Flüge, um sie zu sehen.» Doch immer wenn sie dort angekommen seien, habe sich die Familie geweigert, den Grosseltern ihre Wohnadresse zu geben. «Meine Eltern sind jedes Mal weinend zurückgekehrt», schildert Flores. Mittlerweile seien sie gestorben, ohne Tochter und Enkel noch einmal gesehen zu haben.

«Ich bin so wütend»

Teresa Robinette, eine andere Schwester von Louise Turpin, sagt gegenüber NBC News, sie könne nicht verstehen, wie es so weit habe kommen können. «Unser Leben war nicht perfekt, als wir aufwuchsen, aber so hat sie [Louise] nicht gelebt. Und David auch nicht, er wurde in einem sehr wohlhabenden Heim aufgezogen», berichtet Robinette. «Ich fühle mich wie in einem bösen Traum», sagt die Schwester und betont, ihr Herz sei wegen ihrer Nichten und Neffen gebrochen. «Ich bin so wütend, so sauer, so verletzt», gibt sie weiter zu Protokoll.

Betty Turpin dagegen, die Grossmutter der Kinder väterlicherseits, schildert die Eltern gegenüber CNN als sehr fürsorglich. Sie hätten alle Kinder in der Öffentlichkeit stets gleich angezogen und sie nach Alter sortiert aufreihen lassen. Am Anfang und am Ende der Gruppe sei jeweils ein Elternteil gegangen — aus Sicherheitsgründen. So sei es leichter gewesen, den Überblick zu behalten. Tatsächlich posieren die Kinder auf Facebook-Fotos der Eltern oft in identischer Kleidung.

Allerdings hat auch sie die Familie seit vier bis fünf Jahren nicht gesehen, wie sie dem Sender ABC sagte. Die Grosseltern wussten nur, dass ihre Enkel zu Hause unterrichtet und sehr religiös erzogen wurden.

In psychologischer Betreuung

Die 13 Geschwister werden nach Einschätzung von Experten auf ihrem Rückweg in die Normalität noch eine lange Zeit psychologische Hilfe nötig haben. Angesichts der langen Phasen von «Hunger und Misshandlung» bedürften die Geschwister langfristig psychologischer und psychiatrischer Behandlung, sagte die Leiterin der Abteilung für die Behandlung von Missbrauchsopfern an den Kliniken der Riverside University, Sophia Grant, am Dienstag.

Mark Uffer, Leiter des Regionalkrankenhauses von Corona, wo die erwachsenen Opfer aus dem Haus behandelt wurden, bezeichnete den Zustand der Patienten als «stabil». «Ich glaube, sie sind hoffnungsvoll, dass ihr Leben nach diesem Vorfall besser wird.» Sie seien jetzt in einer «sehr sicheren und geschützten Umgebung».

Eisen- und Vitaminmangel

Unterrichtet wurden die Kinder offenbar von den Eltern selbst. Die trugen ihre Haus als Privatschule ein und gaben den Vater als Direktor an. Die sechs einzigen Schüler waren die jüngeren Kinder der Familie. Überprüft wurden sie nie.

Die Kinder hätten wahrscheinlich jahrelang zu wenig zu essen bekommen, sagt der Chef des Ernährungszentrums der Clevelandklinik in Ohio, Donald Kirby. Ihre bleiche Haut sei nicht nur ein Anzeichen dafür, dass sie kaum Sonnenschein abbekommen haben. Sie litten auch unter Eisen- und Vitaminmangel.

Wenn die nötigen Nährstoffe in der Wachstumsphase fehlten, stelle sich der Körper irgendwann darauf ein und könne dann nicht mehr weiterwachsen, erläutert Kirby und fügt hinzu: «Das ist nicht vergangene Woche passiert oder letzten Monat und auch nicht im vergangenen Jahr. Das ist wahrscheinlich über einen sehr langen Zeitraum geschehen.» Bis sich Körper und Gemüt davon erholt hätten, werde wohl eine lange und harte Zeit vergehen.

