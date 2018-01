«Wer nicht arbeiten muss, soll auf die Piste»

Nach mehreren Tagen Regen und Schneefall meldet sich heute der Frühling in der Schweiz. Ein Hochdruckgebiet versorgt weite Teile des Landes mit Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad und viel Sonnenschein. «Heute wird es frühlingshaft mild», sagt Klaus Marquardt, Meteorologe bei MeteoNews. Zwar können vermehrt Schleierwolken auftreten, dies sei jedoch Jammern auf hohem Niveau.

«Wer heute nicht arbeiten muss, soll auf die Piste. Heute ist Ski-Wetter», sagt Marquardt. So würden die Temperaturen auf 2000 Metern immer noch 5 bis 6 Grad Celsius betragen und die Pisten seien aufgrund der Schneefälle in den letzten Tagen in bestem Zustand. Zwar wurde die Lawinenwarnstufe von Stufe 4 (gross) auf 3 (erheblich) gesenkt. «Die meisten Lawinentoten gibt es aber auf Warnstufe 3, die wird unterschätzt», sagt Marquardt. Mit dem milden Wetter steige ausserdem auch die Gefahr von Nassschneelawinen und durch das Schmelzwasser bleiben die Wasserpegel hoch.

Der Freitag aber wieder eine Kaltfront mit sich, mit Niederschlägen vor allem auf der Alpensüdseite und im Wallis. «Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter, die Lawinengefahr wird dann wieder steigen. Darum kann man noch nicht sagen, dass der Frühling kommt», sagt Marquardt. Eines sei aber jetzt schon klar: Der Januar wird – trotz der starken Niederschläge in den letzten Tagen – im Vergleich zu anderen Jahren zu mild ausfallen.