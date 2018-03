«Der Tornado hat fast die ganze Uni beschädigt»

Schwere Stürme und Tornados haben am späten Montagabend den Südosten der USA erfasst. Sie richteten dort zum Teil grössere Verwüstungen an. Die schwersten Schäden wurden aus dem US-Staat Alabama gemeldet.

Unter anderem sei ein Tornado durch das Gelände der Universität in Jacksonville gezogen, berichteten US-Medien. Polizeibeamte beschrieben die Verwüstungen auf dem Campus und in der Stadt «wie in einem Kriegsgebiet». Zahlreiche Menschen seien verletzt worden. Tausende von Haushalten waren ohne Stromversorgung.

I just can't believe all of this. Like I have been at JSU for four years now and almost every building that I have become so used to is damaged..it's just so crazy. I am terrified for those who were on campus or in Jacksonville at all during the tornado..– James Bradley (@thisisjames86) March 20, 2018

«Ich kann das alles nicht glauben», schreibt eine Studentin. «Seit vier Jahren habe ich mich so an diese Gebäude gewohnt und jetzt sind fast alle beschädigt.»

Here's a photo of the tornado that hit the Jacksonville State campus this evening. Please continue to keep us in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/HV1eV514h2– Greg Seitz (@gseitz) March 20, 2018

«Wir begutachten die Schäden auf dem Campus», schreibt der Sportdirektor der Universität auf Twitter. Es habe schwere Schäden an Dächern gegeben, Strommasten und Bäume seien umgeknickt.

Weil das Telefonnetz kollabiert ist, suchen viele US-Bürger auf Twitter nach ihren Verwandten.

«Klopfen wie mit einem Hammer»

Anwohner berichten von Momenten des Schreckens. «Wir wollten gerade ins Bett gehen, als plötzlich alles schüttelte», sagt eine Augenzeugin in einem Twitter-Video. Es klang, wie wenn jemand mit einem Hammer ans Haus klopfen würde.

«Wir packten so viele Kleider ein wie möglich, denn wir wussten nicht was passiert.» Etwas später habe jemand an der Tür geklopft. Er habe um Hilfe gebeten, weil sein Gebäude eingestürzt sei. «Wir liessen ihn rein», sagt die Augenzeugin. «Es hätte viel schlimmer ausgehen können. Wir hätten sterben können.»

»It sounded like a hammer went through our window woman describes likely tornado that badly damaged a Jacksonville apartment complex @WVTM13pic.twitter.com/whz7o1ABKc– Larissa Scott (@LarissaWVTM13) March 20, 2018

«Als ich heute Morgen wegging, hätte ich nie gedacht, dass es so aussehen würde, wenn ich zurückkomme», schreibt eine Anwohnerin auf Twitter.

I never thought when I left this morning that I would have to come back to this. Everyone take a moment and say a prayer for the town of Jacksonville. pic.twitter.com/9WCQwyCcCL– mar (@mariahtarran9) March 20, 2018

Auch die Wal-Mart-Filiale der Stadt wurde getroffen.

First responders, EMS and Alabama EMA mobilizing in the parking lot of the Jacksonville Wal-Mart, to assist in tornado relief. #alwxpic.twitter.com/tRKGUZOJ5w– ?? (@AlabamaBeard) March 20, 2018

Tornado damage in Jacksonville, AL is bad. These building houses many of the college students and area military. #tornado#ALwx@KATVToddYak@KATVNICKpic.twitter.com/tLI6NPEWw9– Charles Peek (@cpeek7) March 20, 2018

Outside first responder agencies headed to Jacksonville to assist in pic.twitter.com/8Dp7AJkKYV– Kirsten Fiscus (@KFiscus_Star) March 20, 2018

(oli/sda)