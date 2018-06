12 Teenager in Höhle eingeschlossen

Im Norden Thailands ist eine dramatische Rettungsaktion für eine Fussballmannschaft eingeleitet worden, die in einer teilweise überfluteten Höhle vermutet wird.

Die Teenager sollen seit dem Wochenende in der Höhle eingeschlossen sein. Eine Sturzflut habe ihnen den Weg zur Aussenwelt versperrt, teilte die Polizei in der nordthailändischen Provinz Chiang Rai laut CNN mit.

Trotz einer grossen Suchaktion konnten die Jugendlichen bisher nicht gefunden oder geortet werden. Spezialkräfte, darunter auch Taucher, durchsuchten die Höhle.

Zwölf Jungen zwischen elf und sechzehn Jahren

«Wir arbeiten seit fast 24 Stunden ohne Unterbrechung», schildert Kamolchai Kotcha von der zuständigen Nationalpark-Behörde. In dem Höhlensystem sei es stockfinster, teilweise erschwere auch der sehr niedrige Sauerstoffgehalt der Luft die Suche. «Wir denken, dass sie in dem Teil der Höhle sind, der noch drei Kilometer weit reicht», sagt der Vize-Gouverneur der Provinz Chiang Rai, Pasakorn Boonyalug.

Die Rettungskräfte hätten unter anderem Rucksäcke und Fussabdrücke der Jugendlichen in der Höhle entdeckt. Bei den Vermissten handelt es sich um zwölf Jungen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihren 25-jährigen Trainer.

Heftiger Monsunregen

Die Höhle Tham Luang befindet sich in einem Nationalpark in der Nähe der Grenze zu Burma und Laos. Die Mutter eines der Jungen schlug Alarm, nachdem ihr Sohn nach dem Fussballtraining am Samstagabend nicht nach Hause gekommen war. Daraufhin wurden vor dem Höhleneingang Schuhe und Fahrräder der Jungen gefunden.

In der Region waren in den vergangenen Tagen heftige Monsunregen niedergegangen, sodass die Höhle sich schnell mit Wasser gefüllt hatte. Die Rettungsaktion begann am Samstagabend, wurde allerdings über Nacht ausgesetzt. In dieser Zeit stiegen die Wasserstände in den Höhlenkammern deutlich an. Daher kamen die Taucher zum Einsatz, die die überfluteten und schlammigen Teile der Höhle passieren können.

