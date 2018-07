Flugzeugcrash in Südafrika

Ein Flugzeug der niederländischen Fluggesellschaft Martin's Air Charter ist am Dienstag in der Nähe von Pretoria in Südafrika abgestürzt. Laut dem Notfall-Service ER24 EMS wurden dabei mindestens 20 Personen verletzt. Eine Person befinde sich in kritischem Zustand.

Auf Twitter wird berichtet, dass es auch Todesopfer gegeben habe. Dies wurde von offizieller Seite noch nicht bestätigt. Russel Meiring, Sprecher des Notfall-Services ER24, sagt zur Nachrichtenagentur AFP: «Es gibt 19 Verletzte. Einige sind leicht, andere schwer verletzt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Todesopfer bestätigt.»

Das Flugzeug soll neben dem Flughafen Wonderboom abgestürzt sein. Stimmen berichten, es habe dort landen wollen.

Initial reports suggest at least 20 people have been injured, 1 critically, when a plane crashed in the Wonderboom area in Pretoria. Emergency and rescue services are on the scene. Pics: @ER24EMS #sabcnews pic.twitter.com/jX29pUc0wO — Jamaine Krige (@jour_maine) 10. Juli 2018

An aircraft has crashed near the Wonderboom airport in Pretoria. It is believed that the plane was plane was on its way to the Wonderboom airport. #PlaneCrash pic.twitter.com/KAKlX0Jc74 — Lindokuhle Simelane (@lindosimelane) 10. Juli 2018

Update folgt ...

(sil/afp)