20 Menschen sterben auf dem Weg zur Messe

Bei einem schweren Busunfall an Weihnachten sind auf den Philippinen 20 Menschen ums Leben gekommen. Der Kleinbus mit einer Grossfamilie sei am frühen Montagmorgen auf dem Weg zur Messe in der Stadt Agoo etwa 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila frontal mit einem Reisebus zusammengestossen, teilte die Polizei mit. Die Opfer seien allesamt Mitglieder der Familie. 24 weitere Passagiere beider Busse wurden demnach verletzt.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wollte die Familie im benachbarten Ort die Weihnachtsmesse in der berühmten Kirche Our Lady of Manaoag besuchen. Die Kirche in Manaoag ist ein beliebter Wallfahrtsort in dem mehrheitlich katholischen Land. Ihrer Muttergottes-Statue werden Wunderkräfte nachgesagt.

20 dead, 26 injured in Agoo, La Union crash https://t.co/BDVNsa8nUupic.twitter.com/EoGsMgSEIW– CNN Philippines (@cnnphilippines) 25. Dezember 2017

Auf den Philippinen sind Unfälle mit Bussen und Jeeps üblich, weil Gesetzesvorschriften für Autofahrer wenig befolgt werden und es nicht ausreichende Sicherheitsschilder gibt.

(chk/ap/afp)