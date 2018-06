30-Jährige stirbt bei WM-Jubel

Die Meldung vom tragischen Tod von Tamra Maiochi erschüttert Brasilien. Die 30-Jährige stürzte laut Polizeibericht beim Jubel über den 2:1-Sieg Brasiliens über Serbien auf ein Weinglas und schlitzte sich den Hals auf.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, als der Schiedsrichter die WM-Partie abpfiff und der Achtelfinal-Einzug ihres Heimatlandes bei der Endrunde in Russland feststand.

Tamra Maiochi sah sich den Match mit Freunden in einem Haus in Itatiba im Bundesstaat Sao Paulo an. Mit dem Weinglas in der einen, dem Handy in der anderen Hand, stürzte sie. Dabei verletzte sie ihre Halsschlagader. Die Freunde konnten sie nicht mehr retten.

(chi)