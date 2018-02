44 Zwillingspaare – alle in einem Schuljahrgang

Das ist Weltrekord: In einer Schule in Winnetka in der Nähe von Chicago gibt es 44 Zwillingspaare – in einem Jahrgang. Um genau zu sein: 44 Zwillingspaare und einmal Drillinge. Insgesamt also 91 Jungen und Mädchen.

Die meisten sind zweieiige Zwillinge, nur drei Paare sind identisch. Das macht die Arbeit für die Lehrer dann doch ein bisschen einfacher.

Vor 18 Monaten beantragten Luke Novosel (15) und sein Zwillingsbruder Ryan, dass der besondere Schuljahrgang ins «Guinness-Buch der Rekorde» aufgenommen wird. Wie der Sender Today berichtet, erfuhren die beiden Brüder erst am Mittwoch, dass ihr Antrag nun endlich offiziell anerkannt wurde.



(kle)