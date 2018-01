Mutter liess Adoptivkinder aus Toilette trinken

Im US-Bundesstaat Iowa deckte der Tod eines Teenagers eine Familientragödie auf. Eine Frau hatte ihren drei Adoptivkindern regelmässiges Essen und Trinken verweigert. Die Geschwister durften ausserdem nur selten aus ihren Zimmern. Wenn sie Durst hatten, mussten sie aus der Toilette trinken. Für eines der Kinder endete die Vernachlässigung schliessslich tödlich.

Mutter aus Iowa lässt Tochter verhungern

Die 16-jährige Natalie starb im Oktober 2016 an einem Herzstillstand, der durch die jahrelange Unterernährung verursacht wurde. Der Teenager soll am Ende nur noch 38 Kilogramm gewogen haben. Sie konnte ohne Hilfe gar nicht mehr aufstehen. Als die Polizei das Mädchen tot im Badezimmer aufgefunden hatte, habe sie eine schmutzige Windel getragen.

Kinder bettelten bei Nachbarn um Essen

Letzte Woche musste sich die 43-Jährige Nicole F. vor einem Gericht wegen Mordes und Vernachlässigung verantworten. Richterin Karen Romano hat die Frau zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt. Ausserdem darf sie keinen Kontakt zu den beiden überlebenden Kindern haben. Die Staatsanwaltschaft warf der Frau laut «Bild» vor, sich mehr um ihre Tiere als um ihre Kinder gekümmert zu haben. Auf dem Grundstück soll es vor Hunden und Katzen nur so gewimmelt haben.

