Ein falscher Blick reichte, da stach der 15-Jährige zu

Nach der Flucht von der Gesamtschule im nordrhein-westfälischen Lünen liess sich der 15-jährige Schüler widerstandslos festnehmen. Zuvor hatte er einem Mitschüler (14) mit einem Messer in den Hals gestochen, wie die Dortmunder Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Motiv: Der Jüngere soll die Mutter des 15-Jährigen «mehrfach provozierend» angesehen haben.

Das sagte der 15-Jährige bei seiner ersten Vernehmung. Er sei deswegen derart gereizt geworden, dass er seinem Mitschüler mit einem Messer in den Hals gestochen habe. Die Waffe wurde am Tatort sichergestellt. Die Polizei teilte mit, dass es bereits im Vorfeld der Tat zu Streitigkeiten zwischen dem späteren Opfer und dem Tatverdächtigen gekommen sei. Ob diese das Tatmotiv darstellten, werde weiter geprüft.

«Aggressiv und unbeschulbar»

Der Teenager war polizeibekannt und galt schon länger als «aggressiv und unbeschulbar». Er habe deswegen zwischenzeitlich eine andere Schule besucht, diese Massnahme sei aber erfolglos geblieben, weshalb er wieder auf die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule gehen sollte.

An jenem Dienstagmorgen hatte der Schüler gemeinsam mit seiner Mutter einen Gesprächstermin mit der Sozialarbeiterin in der Schule. Während des Wartens auf das Gespräch sei das spätere Opfer auf den Beschuldigten getroffen.

Der 15-jährige Deutsche mit kasachischem Pass soll am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

«Definitiv kein Amoklauf»

Die Ermittler wiesen darauf hin, dass es sich um eine «Einzeltat» handle. «Die Tat war definitiv kein Amoklauf», sagte Heiko Artkämper von der Staatsanwaltschaft Dortmund der Nachrichtenagentur AFP.

Lünens Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns zeigte sich «tief betroffen» von der Tat. «Wir alle in Lünen sind entsetzt und fassungslos», erklärte das Stadtoberhaupt, das einer lokalen Wählergemeinschaft angehört. Für Mittwochmittag kündigte Kleine-Frauns eine Schweigeminute in allen Schulen der Stadt und im Rathaus an.

(gux/afp)