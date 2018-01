Wie Hayden seine Claudia auf Tinder fand

Vor einigen Tagen sah Hayden Moll auf der Dating-App Tinder eine Frau, die ihm gefiel. Der Student der Missouri State University wollte mit Claudia, 20, die auch noch an derselben Uni studiert, in Kontakt treten. Dabei hätte er nichts weiteres tun sollen, als mit seinem Finger nach rechts auf dem Bildschirm zu wischen, um der Frau ein «Like» zu geben. Hayden aber swipte mit dem Finger in die andere Richtung und erklärte Claudia somit als «nicht likeable».

Umfrage Wie finden Sie, was Hayden getan hat? Zuckersüss! Wenn es mit Claudia nicht klappt, darf er mich kontaktieren.

Es grenzt schon sehr an Stalking. Ich hätte es mit der Angst bekommen.

Der junge Mann bereute es sofort, Claudia hatte ihm eigentlich gut gefallen. Rückgängig liess sich die Handbewegung nicht machen, also blieb nur eines übrig: Sämtlichen Frauen mit dem Vornamen Claudia im Uni-Register ein Mail zu schicken. «Ich habe auf Tinder einen Anfängerfehler gemacht», erzählte Hayden den 40 Damen, «ich habe einer Claudia einen ‹Gefällt mir nicht› gegeben, ich wollte aber eigentlich nach rechts wischen.»

«Die Frau, die ich suche, sagte, sie sei 20 Jahre alt. In ihrer Biografie gibt sie aber an, erst 18 zu sein. Sie meinte dazu, sie wisse nicht, wie man diese Angabe ändert. Auf den Fotos in ihrem Profil ist sie mit Freundinnen zu sehen, auf anderen mit ihrer Mutter», so Hayden. Am Schluss gibt er sein Instagram-Account an, damit die richtige Claudia ihn kontaktieren könne.

User auf Twitter folgen der Geschichte wie eine Soap-Opera

Nur wenige Stunden später meldete sich Claudia Alley, 18, auf Twitter mit der frohen Botschaft: «Dieser Typ hat ernsthaft alle Claudias an der Missouri State angeschrieben, um mich auf Tinder zu erreichen.»

Ihr Tweet wurde über 160'000 Mal gelikt. Viele User sind von der «echten Aschenputtel-Geschichte» fasziniert, wie Userin Bjärn es beschrieb. «Ich warte schon sehnlichst auf den nächsten Disney-Film», kommentierte etwa Nutzer Austin.

Andere können nicht warten, um zu wissen, die es weitergeht: «Ich brauche Antworten», twitterte DragonBallZoe an Claudia am Montag. «Ich werde sonst heute Abend nicht in Ruhe schlafen können.» Einer anderen Userin geht es ähnlich: «Es sind 19 Stunden vergangen und es gibt noch keine News. Versteht ihr denn nicht, dass ich auch ein Mensch mit Gefühlen bin?»

Zwischen süss und stalken

Doch nicht alle fanden Haydens Mail süss. «Bin ich hier die Einzige, die total erschrocken ist?», schreibt zum Beispiel Nutzerin SaintMaro, und Anna Slaughter kommentierte: «Ihr seht dies als eine herzige Geste, ich aber sehe extremes Stalken.»

Hayden Moll kann die Vorwürfe verstehen, mit Stalking habe das aber gar nichts zu tun, sagte er zu «The Sun»: «Ich finde es immer noch lustig und irgendwie verrückt», sagt er. Claudia wolle er übrigens noch diese Woche treffen.

THIS GUY LITERALLY EMAILED EVERY CLAUDIA AT MISSOURI STATE TO FIND ME ON TINDER pic.twitter.com/x8tQuYmj8Q — Claud (@claudiaaIIey) January 20, 2018

I need answers so I can sleep peacefully tonight — DragonBallZoe🇭🇹01.24.94. (@SuperSlayinn) January 22, 2018

No. People are seeing a grand gesture. I’m seeing borderline stalking. — Anna Slaughter (@dominodragonfly) January 22, 2018

Am I the only one weirded out by this? pic.twitter.com/B6h5aFVo8S — 🌷SaintMaro🌷 (@maroleon111) January 22, 2018

No. People are seeing a grand gesture. I’m seeing borderline stalking. — Anna Slaughter (@dominodragonfly) January 22, 2018

(kle)