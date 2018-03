Angreifer sticht in Wien dreiköpfige Familie nieder

Bei zwei Messerattacken sind in Wien am Mittwochabend vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde zunächst eine dreiköpfige Familie vor einem Restaurant in der Innenstadt angegriffen. Der Täter ergriff demnach die Flucht. Wenig später sei ein Tschetschene in derselben Gegend ebenfalls mit einem Messer verletzt worden. Im Zusammenhang mit dieser Tat sei ein Verdächtiger aus Afghanistan festgenommen worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gebe, werde noch untersucht.

Nach der Körperverletzung am #Praterstern kam es zu einer Festnahme. Ob ein Zusammenhang mit den Körperverletzungen im Bereich der #Praterstrasse besteht ist Gegenstand der Ermittlungen.– POLIZEI WIEN (@LPDWien) 7. März 2018

Nach Angaben der Polizei stach ein unbekannter Angreifer um 19.45 Uhr vor einem japanischen Restaurant auf der Praterstrasse auf ein Ehepaar und seine 17-jährige Tochter ein. Die Hintergründe der Tat seien unklar. Laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA ereignete sich die Tat vor dem U-Bahn-Eingang Nestroyplatz.

Zweite Attacke

Die zweite Messerattacke richtete sich demnach gegen einen 20 Jahre alten Tschetschenen und wurde in der Nähe des ersten Tatorts verübt.

Wie APA weiter berichtete, war die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort. Zahlreiche Zeugen des Vorfalls würden befragt. Wegen der Polizeiaktion habe der U-Bahnverkehr in der Gegend kurzzeitig unterbrochen werden müssen.

Im Bereich #Praterstrasse kam es zu einer Körperverletzung mit Messer, unsere Einsatzkräfte sind vor Ort und fahnden nach dem Täter.– POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 7, 2018

Laut dem Online-Portal OE24 der Zeitung «Österreich» soll es sich beim festgenommenen Mann um einen afghanischen Staatsbürger handeln. Zeugen sollen den Mann «Allah, Allah» gerufen haben. Die Polizei bestätigt das nicht.

@LPDWien was ist denn heute in der Praterstrasse los? Polizisten mit schwerer Schutzausrüstung bewachen Hauseingänge und überall Streifenwagen und Rettung.– knob van lauch (@knofy) March 7, 2018

Die Wirtin des Gasthauses gegenüber des Tatorts beschreibt in «Österreich»: «Plötzlich hörte man Frauen schreien, dann einen Mann, dann wieder eine Frau.»

Messerstecher in Wien

U-Bahnzüge drehten um

Die U-Bahnen wurden sicherheitshalber umgeleitet. So blieb ein U-Bahnzug der Linie U2 am Praterstern zunächst 10 Minuten stehen, bevor er umdrehte und wieder zurückfuhr.

Der Angriff hat sich auf der Praterstrasse auf Höhe des Nestroyplatzes im Bezirk Leopoldstadt in der Nähe einer U-Bahnstation ereignet.

(oli/chk/sda/afp)