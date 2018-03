Paar entdeckt Monsterfisch an Strand

In ihren Ferien haben John Lindholm und seine Frau Riley beim Spazieren am Strand von Bundaberg im australischen Bundesstaat Queensland einen riesigen Fischkadaver entdeckt. Die im Sand liegende silbern schimmernde Kreatur sei fast zwei Meter lang gewesen und müsse rund 150 Kilo gewogen haben, erzählte Lindholm dem australischen Portal «ABC News». In seinen vielen Jahren als Seemann habe er «so etwas noch nie gesehen», sagte er.

Um welche Fischart es sich bei dem Brocken handelt, ist bislang unklar. Am Anfang vermutete Lindholm, es könnte sich um einen Zackenbarsch handeln. Aber die Einheimischen, mit denen er sprach, waren sich darüber nicht so sicher.

Netzgemeinde rätselt mit

Der Mann postete daraufhin einige Bilder des Seeungeheuers auf Social Media. «Es wird viel um die Natur dieses Tieres gerätselt. Einige Nutzer behaupten, es handle sich um einen Kabeljau. Andere meinten sogar, es könnte sich um einen Quastenflosser handeln, eine uralte Art, von der man meinte, sie sei vor 65 Millionen Jahren zusammen mit den Dinosauriern ausgestorben», fasst Lindholm die Kommentare zusammen.

«Doch ein Mann hat meiner Meinung nach ins Schwarze getroffen», so Lindholm. «Er vermutet, es könnte sich um einen Dreizack-Prachtlippfisch handeln.»

Die lokale Naturschutz-Organisation hat inzwischen Experten des Queensland Museums angefragt, um zu klären, um welche Gattung es sich bei dem Wesen genau handelt.

Yikes! A 150kg mystery fish was found washed up on a Queensland beach. https://t.co/Kqt2RO7l8J pic.twitter.com/B1EPUG5fU5 — ABC Sydney (@abcsydney) March 8, 2018

(kle)