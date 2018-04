Auto fährt in Menschenmenge

In Münster ist ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Die Polizei bestätigte, dass in der Altstadt ein Fahrzeug in eine Gruppe sitzender Menschen gefahren sei. Ein Grossaufgebot von Polizei und Rettungskräften ist vor Ort.

Die Situation ist noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP zunächst nur, dass es in der Altstadt einen Grosseinsatz gebe. Laut Medienberichten gibt es mindestens 3 Tote und mehrere Verletzte. Die «Rheinische Post» schreibt von bis zu 30 Verletzten. Beim Fahrzeug soll es sich laut unbestätigten Meldungen um einen LKW gehandelt haben.

Laut Spiegel Online gehen die Behörden von einem Anschlag aus. Der Täter soll sich erschossen haben. Helikopter und Hunde suchen offenbar nach Sprengstoff.

Der Vorfall in der Stadt in Nordrhein-Westfalen weckt Erinnerungen an den Terroranschlag vom 19. Dezember 2016 auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort– Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

(hal/afp)