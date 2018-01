Bauchgefühl des Vaters rettet Sohn

«Da muss etwas passiert sein!», dachte sich Tony Lethbridge. Sein 17-jähriger Sohn Samuel war nach einem Treffen mit Freunden nicht nach Hause gekommen. Der Jugendliche hatte sich am Samstagabend mit Freunden in der Stadt Newcastle getroffen und setzte dann noch einen Freund ab, etwa 50 Kilometer von seinem Heimatort Lake Macquarie entfernt. Nach Hause kam er aber nicht, auch am nächsten Morgen gab es von dem Jungen keine Nachricht.

Die Polizei in New South Wales, Australien, wollte Lethbridge nicht helfen, sie ging davon aus, dass der Teenager weggelaufen war.

Nach 30 Stunden aus der Luft entdeckt

Deswegen entschied sich der Vater, einen Helikopter mitsamt Piloten zu mieten und aus der Luft nach Samuel zu suchen. Und tatsächlich: Der Pilot erspähte den 17-Jährigen eingeklemmt in einem Autowrack im Unterholz am Fahrbahnrand – 30 Stunden nach dem Unfall und rund 20 Kilometer vom Wohnhaus der Familie in Lake Macquarie entfernt.

Samuel wurde mit zahlreichen Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht und auf der Intensivstation behandelt. Sein Zustand ist kritisch.

«Aus der Luft war er leicht zu finden», sagte der Pilot Lee Mitchell. «Von der Strasse aus wäre das praktisch unmöglich gewesen, weil er unterhalb der Fahrbahn lag.»

Der Vater erinnert sich noch daran, dass schon einmal ein Unfallopfer in der Gegend gestorben war, das erst nach fünf Tagen gefunden wurde. «Ich wollte nicht zulassen, dass das passiert.»

(gux/ap)