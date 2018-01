Bei minus 67 Grad versagt sogar das Thermometer

In Jakutien geraten die Menschen nicht so schnell ins Schlottern. Im Osten Russlands ist es oft so kalt, dass Kinder noch bei minus 40 Grad Celsius selbstverständlich zur Schule gehen. Doch dieser Tage können sie sich freuen: Bei Temperaturen um minus 67 Grad Celsius wurde der Unterricht abgesagt.

Zu kalt für die Schüler, zu kalt sogar für das Thermometer in Ojmjakon – einem der kältesten bewohnten Orte der Welt. Das neue elektronische Gerät schaffte es noch, minus 62 Grad anzuzeigen. Dann gab es wegen der Kälte den Geist auf. Die Anzeige eines anderen Thermometers in Jakutsk, der Hauptstadt der Region, reichte nur bis minus 53 Grad.

Die rund eine Million Menschen in der Region scheinen allerdings derart Kälte erprobt zu sein, dass es die eisigen Temperaturen kaum in die Schlagzeilen schafften – wären da nicht einige mutige Touristen. Nur mit Badehosen bekleidet, wagte sich eine Gruppe Chinesen aus dem Haus, um sich in der eisfreien Quelle Yeyemu zu vergnügen.

«Wir Einheimischen fürchten uns, bei solcher Kälte nach draussen zu gehen. Und hier ... diese Touristen schwimmen!», zitiert die «Siberian Times» die jakutische Journalistin Elena Pototskaya, die ein Video davon online stellte (siehe oben). Im Netz verbreitete sich ausserdem das Foto einer jungen Frau, deren Wimpern von Schneekristallen überzogen sind.

Zwei Männer erfroren

Doch die Kälte kann auch gefährlich sein. Am Wochenende erfroren zwei Männer, die mit ihrem Auto liegen geblieben waren und versucht hatten, zu Fuss einen Bauernhof zu erreichen. Die Pressestelle des Gouverneurs von Jakutien teilte am Dienstag mit, die Zentralheizungen für die Haushalte und Unternehmen in der Region funktionierten normal und alle hätten Zugang zu Stromgeneratoren.

Jakutien – das auch Sacha genannt wird – liegt 5000 Kilometer östlich von Moskau. Dort liegt auch das jakutische Dorf Ojmjakon, das zu den kältesten bewohnten Orten der Erde gehört; 2013 wurde dort ein Kälterekord von -71 Grad Celsius gemessen.

