Beste Freunde entdecken, dass sie Brüder sind

Nach 60 Jahren enger Freundschaft haben zwei Hawaiianer festgestellt, dass sie leibliche Brüder sind. Alan Robinson und Walter Macfarlane wuchsen auf der Insel Oahu auf, kannten sich seit der sechsten Klasse und spielten zusammen Football, wie der Fernsehsender KHON 2 berichtete.

Ihre Geburtstage lagen nur 15 Monate auseinander und die Buben verstanden sich auch deshalb so gut, weil sie beide aus zerrütteten Familien stammten: Macfarlane kannte seinen Vater nicht, Robinson war ein Adoptivkind. Im Erwachsenenalter versuchten beide unabhängig voneinander, ihre Herkunft über Websites mit DNA-Analysen zu ergründen.

Der mysteriöse Robi737

Auf einer fand Macfarlane einen Nutzer namens Robi737 – der exakt die gleichen X-Chromosomen hatte wie er. Grösser hätte die Überraschung kaum sein können, als er herausfand, dass es sich dabei um seinen Freund Robinson handelte – die beiden haben dieselbe Mutter.

Robi737 hatte auf der Website ebenfalls nach seinen Vorfahren geforscht. Die 737 war der Flugzeugtyp, den er für die Aloha Airlines steuerte.

«Das beste Weihnachtsgeschenk»

«Es war ein Schock», sagte Macfarlane. «Als wir unsere haarigen Unterarme verglichen, wussten wir, dass es stimmt.» Kurz vor Weihnachten hätten sie ihre Familien eingeweiht. «Es war eine überwältigende Erfahrung. Es ist immer noch überwältigend», sagte Robinson.

Er habe sich immer eine Familie gewünscht: «Ich hatte einen jüngeren Bruder, doch der starb mit 19 Jahren. Also hatte ich nie Nichten und Neffen» – die Hoffnung, seine leibliche Mutter zu finden, hatte er schon aufgegeben.

«Ich weiss nicht, wie lange es dauern wird, bis ich mit diesem Gefühl klarkomme.» Er und sein Bruder wollten jetzt gemeinsam reisen und den Ruhestand geniessen. «Das ist das beste Weihnachtsgeschenk, das ich mir je hätte vorstellen können», sagte er.

These men were friends for 60 years before discovering they're also biological brothers https://t.co/a3Zhy0hwb9 pic.twitter.com/7U1Wxlth2y