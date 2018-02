Betrogener Kiffer zeigt Dealer bei der Polizei an

Am Montag tauchte in Rostock ein 43-jähriger Mann in der Polizeizentrale auf. Seine Beschwerde: Sein Dealer habe ihm statt Marihuana ein kleines Tütchen mit Grünschnitt verkauft. Das wollte der Mann nicht auf sich sitzen lassen und erstattete Anzeige gegen seinen Dealer.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann das vermeintliche Päckchen mit seiner Smartwatch bezahlt. Seine Uhr bekommt er aber nicht zurück. Stattdessen wird der Mann nun selber angezeigt – wegen des Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz.

«So blöde kann doch niemand sein»



Immerhin gibt es einen Lichtblick für den betrogenen Kiffer: Auch gegen den Dealer wird ermittelt. Allerdings ist der aber nur per Vorname bekannt – was das ganze schwierig machen könnte.

Die Internetgemeinde macht sich in der Zwischenzeit lustig über den Mann. So schreibt ein User auf Twitter: «Ernsthaft?! So blöde kann doch niemand sein». Ein anderer zeigt sich verständnisvoller: «Es muss auch dumme Menschen geben.»

#GutenMorgen #Rostock

Was sonst noch passierte: Beim #Marihuana Kauf betrogen...



43-Jähriger zeigte gestern an, dass er statt echtem #Stoff nur Grünschnitt in der Tüte hatte.



Anzeige wegen #Betrug wurde aufgenommen & natürlich wegen Verstoss #BtmG - gegen den Anzeigenerstatter. — Polizei Rostock (@Polizei_Rostock) 30. Januar 2018

(fur)