«Hatten Sie Sex mit Kim Walls Leiche?»

Der dänische U-Boot-Tüftler Peter Madsen (47) steht wegen Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall in Kopenhagen vor Gericht. Der Angeklagte bestreitet, die Journalistin ermordet zu haben. Auch den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs der 30-Jährigen weist er von sich.

Madsen hat im Verlauf der Ermittlungen seine Version darüber, was an Bord des U-Bootes geschehen war, immer wieder abgeändert. Festgehalten hat er an der Unfallversion: Die Journalistin sei im Inneren seines selbst gebauten U-Bootes erstickt, weil Ventile nicht richtig geöffnet waren.

Die Staatsanwaltschaft dagegen wirft dem Dänen vor, die junge Journalistin gefoltert und ermordet zu haben. Sie fordert lebenslange Haft für den Erfinder. Der Prozess vor dem Kopenhagener Stadtgericht soll noch bis Mitte April dauern.

Heute ist der zweite Prozesstag. Madsen wird im Zeugenstand aussagen. Morgen, 22. März, werden die ersten von insgesamt 37 Zeugen und Experten aussagen. Das Urteil gegen den Dänen wird am 25. April erwartet.

(gux)