Brite (22) nach Besuch in Après-Ski-Bar erfroren

Seit der Nacht vom 1. auf den 2. Januar war der Brite Owen L.* (22) in Risoul in den französischen Alpen verschwunden. Zuletzt war er um 2 Uhr morgens in der Après-Ski-Bar «Grotte du Yéti» gesehen worden, wie französische Medien berichten.

Der Brite, der im Ort Ferien mit seiner Familie machte und den Tag auf dem Snowboard verbrachte, habe die «Grotte du Yéti» allein verlassen und seine Autoschlüssel bei sich gehabt. Doch das Auto blieb auf dem Parkplatz stehen. Weil die Ferienwohnung seiner Eltern in Gehdistanz zur Bar lag, hatte er sich wohl zu Fuss auf den Heimweg gemacht. Dort kam er jedoch nicht an.

Leiche wenige hundert Meter von Bar gefunden

Als seine Eltern L. am nächsten Tag auf seinem Handy zu erreichen versuchten, war die Leitung tot. Am Nachmittag des 2. Januar meldete die Familie ihn als vermisst.

Trotz grosser Suchaktionen fehlte von ihm vier Tage lang jede Spur. Bis am Freitagnachmittag: Wenige hundert Meter von der «Grotte du Yéti» entfernt wurde Owen L.s Leiche entdeckt. Die Behörden gehen davon aus, dass er erfroren ist, nachdem er sich im Schnee verirrt hatte.

Ähnlicher Todesfall im Wallis

Der Fall erinnert an das Schicksal von Damien D.* (24). Der Walliser hatte am 20. Dezember 2017 nach der Weihnachtsfeier seiner Firma eine Kontaktbar in Vétroz VS besucht. Als er von dort weggewiesen worden war, weil er kein Geld hatte, machte er sich zu Fuss auf den Heimweg – alkoholisiert und nur im T-Shirt.

Damien D. wurde sechs Tage später nur wenige hundert Meter entfernt in einem Obstgarten tot aufgefunden. Auch er war erfroren. Der Vater des jungen Wallisers, Louis-Philippe D.*, richtete sich danach mit folgendem Appell an die Öffentlichkeit: «Lasst Betrunkene nie allein in der Kälte!»

*Namen der Redaktion bekannt.

(lüs)