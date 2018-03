Mehrere Menschen bei Brückeneinsturz getötet

Beim Einsturz einer neuen Fussgängerbrücke auf eine sechsspurige Autobahn in der US-Metropole Miami sind mehrere Menschen getötet worden. Das berichteten der Sender NBC News und andere US-Medien unter Berufung auf die Polizei.

Mindestens sechs Menschen seien bei dem Vorfall am Donnerstag verletzt worden, berichtete der örtliche Sender WSVN 7. Die Zeitung «Miami Herald» schrieb, unter den Trümmern befänden sich Menschen und mehrere Autos. Die Brücke hätte just in dem Moment nachgegeben, als die Ampel der mehrspurigen Strasse auf rot schaltete, schreibt «ABC News».

Brückeneinsturz in Miami

Wie WSVN berichtete, seien TV-Sender angewiesen worden, ihre Helikopter über der Unglücksstelle zurückzuziehen, damit Retter Geräusche von Überlebenden hören können.

Der Bau der 950-Tonnen-Brücke wurde den Berichten zufolge erst am Samstag abgeschlossen. Sie war demnach aber noch nicht offiziell für den Fussgängerverkehr freigegeben worden. Die neue Brücke verband eine Hochschule, die Florida International University, mit Studentenwohnheimen.

First responders attend to scene of pedestrian bridge collapse in south Florida. https://t.co/OPvF0j8U7G - @nbc6pic.twitter.com/bpwV8Iu3Mt– NBC News (@NBCNews) 15. März 2018

(nd/ap)