Bub (12) ruft Polizei, weil er keinen Salat essen will

Ein 12-Jähriger aus Halifax rief gleich zweimal bei der Polizei an, weil seine Eltern ihm zum Abendessen Salat vorsetzten. Dort beschloss man, einen Streifenwagen vorbeizuschicken – jedoch nicht, um die Erzieher zu rügen oder dem Buben ein saftiges Steak vorbeizubringen, sondern um ihn über die missbräuchliche Verwendung des Notrufs aufzuklären. Und dass Salat gesund ist.

Aufgrund des Alters des Jungen stellten die Polizisten keine Geldbusse aus, die für falsche Notrufe erhoben werden kann.

In der kanadischen Provinz Novia Scotia komme es jeden Tag vor, dass Menschen den Notruf aus unpassenden Gründen wählen und so die Leitungen blockieren, sagt Polizeisprecher Dal Hutchinson in der Lokalzeitung «The Star». Nicht nur Kinder missbrauchen den Notruf, sondern auch Erwachsene.

Skurrile Anrufe

Beispielsweise habe sich jemand via Notruf beschwert, dass zu wenig Fleisch in seinem Döner ist, erzählt Hutchinson. «Ein anderer konnte seine Fernbedienung nicht finden und wählte den Notruf». In einigen Fällen werden dann Strafen in Höhe von rund 450 Euro ausgesprochen.



(chi)