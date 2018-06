Bub (6) findet Pistole in Ikea und schiesst

Ein 6-jähriger Bub setzte sich in der US-Stadt Fischers im Bundesstaat Indiana in einer Ikea-Filiale auf ein Sofa in der Möbelausstellung. Zwischen den Kissen und Polstern fand er eine geladene Pistole. Er nahm sie in die Hand und gab einen Schuss ab, wie «Bild» berichtet.

Bei dem Vorfall wurde gemäss der örtlichen Polizei niemand verletzt. Die Waffe gehörte einem Kunden, der zuvor testweise auf das Sofa gesessen war und dabei die Pistole verlor. Er bemerkte dies nicht und setzte seinen Einkauf fort.

Ikea entschuldigt sich bei der Familie

Nach dem Vorfall blieb die Ikea-Filiale geöffnet. Ikea teilte mit: «Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst und haben uns in aller Form bei der Familie des Kindes entschuldigt.» Zudem wies das Unternehmen daraufhin, dass es strenge Waffenrichtlinien verfolge.

(sil)