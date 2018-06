Bub zerstört 132'000-Dollar-Skulptur

Eine Überwachungskamera filmte in einem städtischen Freizeitzentrum, wie der 5-Jährige an der Statue «Aphrodite di Kansas City» hochklettern wollte. Beim Sturz werden Hinterkopf und Arme der Skulptur beschädigt. Der lokale Künstler Bill Lyons arbeitete zwei Jahre am Kunstwerk.

Die Behörden fordern nun von den Eltern 132'000 Dollar Entschädigung. Die Mutter ist sich jedoch keiner Schuld bewusst. Ihr Sohn habe sich gut benommen und sei stets beaufsichtigt gewesen. «Vielleicht versuchte er, die Statue zu umarmen», sagte sie laut The Kansas City Star. «Er ist ein süsser Kindergartenbub.» Die Mutter wirft der Stadt vor, dass das Kunstwerk nicht gesichert gewesen sei. Die Mutter hofft, dass ihre Versicherung den Schaden übernimmt.

(jad)