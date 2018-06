Bub zerstört 132'000-Dollar-Statue

An einem Hochzeitsempfang in einem Gemeindezentrum in Overland Park, Kansas, geriet ein kleiner Junge an eine Statue. Der fünfjährige Sohn von Shannon Goodman wollte die «Aphrodite von Kansas City» umarmen, in dem Moment kippte das Kunstwerk und fiel zu Boden. Die Statue wurde an Kopf und Armen beschädigt.

Der Junge wurde beim Vorfall nicht verletzt, doch für die Eltern hat der Unfall schwere finanzielle Folgen: Die Verantwortlichen des Gemeindezentrums fordern 132'000 Dollar von der Familie.

Zahlt jetzt die Versicherung?

«Unfälle können passieren und ich will den Wert dieser Kunst nicht in Abrede stellen», verteidigte sich die Mutter, «aber ich kann das nicht bezahlen. Mein Sohn hat diesen Torso umarmt, weil er ein liebevoller, netter Bub ist, der gerade erst die Vorschule abgeschlossen hat.»

Hintergrund der Horror-Forderung ist, dass die Statue nur an das Gemeindezentrum geborgt worden war und noch dem Künstler Bill Lyons gehört. Und der fordert die Entschädigung, weil die Aphrodite nun unverkäuflich sei. Einziger Lichtblick für die Goodmans: Die Stadt prüft jetzt, ob die Versicherung einspringen kann.



(kle)