Van fährt an Festival in Fussgänger – ein Toter

In den Niederlanden ist ein Lieferwagen in eine Gruppe von Fussgängern gefahren und hat dabei einen Menschen getötet. Drei weitere Menschen wurden bei dem Vorfall beim Pinkpop-Festival in Landgraaf nahe der deutschen Grenze schwer verletzt, wie die niederländische Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des Lieferwagens flüchtete und wird gesucht. Unklar sei noch, ob es sich um einen Unfall handelte oder um Absicht.

Der Lieferwagen hatte die Fussgänger den Angaben zufolge am frühen Montagmorgen auf einer Strasse in der Nähe eines zum Festival gehörenden Campingplatzes überfahren. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Strasse wurde von der Polizei für die Ermittlungen gesperrt.

Zum Pinkpop-Festival, bei dem unter anderem Pearl Jam, die Foo Fighters und Bruno Mars spielten, kamen nach Angaben der Veranstalter am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 67'000 Besucher.

Nabij het Pinkpopterrein in Landgraaf is een busje vanochtend ingereden op vier mensen, vermoedelijk festivalgangers. Daarbij viel één dode. https://t.co/2PNkQYXgo7 pic.twitter.com/vOomLYp7G2 — Het Parool (@parool) June 18, 2018

(kaf/afp)