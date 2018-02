Kims Cheerleaderin jubelt aus Versehen den Amis zu

Ob Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un da wohl Freude hat? Seine Cheerleader-Truppe zählt an Olympia zu den Aushängeschildern des Regimes. Jetzt ist aber einer von ihnen ein grober Schnitzer unterlaufen: Sie klatschte ausgerechnet für Athleten des Erzfeinds USA.

Es passierte während des Eiskunstlauf-Paarwettkampfes am 15. Februar. Dort nahmen auch die beiden nordkoreanischen Athleten Ryom Tae-ok und Kim Ju-sik teil, im Vorfeld der Spiele eine der grössten Medaillenhoffnungen des Landes. Auf der Tribüne sassen die über 200 Cheerleader von Kim Jong-uns berühmter «Armee der Schönheit», wie sie im Ausland oft genannt wird.

Eine Nordkoreanerin klatscht für US-Athleten

Vor und nach dem Auftritt ihrer Athleten applaudierten sie frenetisch und schwenkten in perfekter Choreografie ihre Fahnen, wie die «Daily Mail» schreibt.

Doch als später die Eiskunstläufer der USA das Eis betreten, bleiben die Nordkoreanerinnen stumm und sitzen mit versteinerten Mienen auf den Rängen. Alle bis auf eine: Auf dem Video einer japanischen Nachrichtenseite ist zu sehen, wie eine der jungen Frauen in die Hände klatscht.

Als um sie herum Applaus aufbrandet, scheint sie kurz die Konzentration zu verlieren und einfach mitzumachen. Schnell wird sie aber von ihrer Nachbarin auf den Fehler aufmerksam gemacht.

Regime ist streng mit Cheerleadern

Ob sie für diese Aktion in ihrem Heimatland eine Strafe befürchten muss, ist unklar. Das Regime hat aber in der Vergangenheit bewiesen, dass es keine Verfehlungen akzeptiert. Nach einem Aufenthalt im südkoreanischen Incheon 2005 hatten nordkoreanische Cheerleader daheim vom «schönen Leben» in Südkorea erzählt. 21 von ihnen sollen daraufhin in Arbeitslager gesteckt worden sein.

Um zur «Armee der Schönheit» zu gehören, müssen junge Frauen strenge Auswahlkriterien erfüllen: Entscheidend sind Regimetreue, Attraktivität und Alter. Strenge Background-Checks stellen sicher, dass sich in ihren Familien auf Jahrzehnte hinaus keine Überläufer oder sonstige «Landesverräter» finden.

Trotz der moralischen Unterstützung der Cheerleader-Truppe musste Nordkorea seine Medaillenhoffnungen im Eiskunstlauf begraben. Die beiden Athleten qualifizierten sich zwar für den Final, klassierten sich dort aber nur auf dem 13. Rang.

