Der Pinkelstreich des Sechsjährigen hätte ihm ernsthaft schaden können, warnen chinesische Staatsmedien nach dem Vorfall in einem Lift in der südwestchinesischen Millionenstadt Chongqing und bekräftigen die Forderung, Eltern sollten ihre Kinder besser kontrollieren.

«Bitte erziehen Sie Ihre Kinder und passen Sie gut auf sie auf!», hatte das chinesische Ministerium für Öffentliche Sicherheit vergangenen Freitag an Eltern appelliert. Zu dem Post auf Sina Weibo, dem grössten chinesischen Mikroblogging-Dienst, stellte die Behörde die Aufnahme des Buben.

12 Millionen Mal geteilt

Die Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie dieser in einem Lift über die Knopfleiste für die verschiedenen Stockwerke pinkelt. Sein Urin-Streich löst einen Kurzschluss aus: Das Licht im Lift beginnt zu flackern und die Türen öffnen und schliessen sich, was dem Jungen sichtlich Unbehagen bereitet. Später konnte der Bub offenbar befreit werden.

Das Video wurde in der Zwischenzeit mehr als 12 Millionen Mal geteilt.

«Mein Sohn kann noch gar nicht so hoch pinkeln»

Der Vater des Kindes will von dem Bubenstreich jedoch nichts wissen. Er zweifelt die Echtheit der Aufnahme an, beruft sich BBC auf Beijing News. «Er sagt, dass sein Sohn noch gar nicht so hoch pinkeln kann, er glaubt es nicht, und sein Sohn gibt es nicht zu und sagt, er habe es nicht getan», berichtete ein Reporter.

«Beschämend» bis «bewundernswert»

Mehr als 20'000 Nutzer von Sina Weibo haben das Pinkel-Video kommentiert. Viele unterstützen den Appell der Staatsmedien, unartige Kinder müssten zu Hause besser diszipliniert werden. Einer nannte die Erziehung des Buben «beschämend», ein anderer fordert, seine Eltern sollten die Unkosten für die Aktion und die Befreiung des Kindes übernehmen. Dafür erhielt er 11'000 Likes.

Unter den Kommentaren finden sich aber auch viele positive und humorvolle Stimmen. «Nehmt das nicht zu ernst, es ist nur ein Kind», schreibt jemand. Andere halten es für «bewundernswert», dass der Bub «so hoch» pinkeln kann.

