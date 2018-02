Chinesin rollt durch den Gepäckscanner

Lieber bestrahlt als beklaut! Das muss sich wohl eine Chinesin gedacht haben, als sie vom Sicherheitspersonal am Bahnhof Dongguan in der südchinesischen Provinz Guangdong aufgefordert wurde, ihr Gepäck im Röntgen-Sicherheitsscanner durchleuchten zu lassen. Statt ihre Handtasche aufs Fliessband zu legen, stieg die Frau mit ihren sieben Sachen in den Scanner.

Aufzeichnungen der Überwachungskameras zeigen die überraschten Gesichter der Sicherheitsmitarbeiter. Laut «Mirror» hatten sie der Frau zuvor erklärt, sie habe nichts zu befürchten, sie könne sich für einige Sekunden von ihrer Handtasche trennen. Die Reisende weigerte sich jedoch.

Dieser Tage reisen Millionen Chinesen in ihre Heimatprovinzen, um mit ihren Familien das Neujahrsfest zu feiern. Nach dem chinesischen Mondkalender beginnt am 16. Februar das Jahr des Hundes. Behörden rechneten während dieser Zeit mit insgesamt fast drei Milliarden Auto-, Bahn- und Flugzeugreisen.

Ungewöhnliche Bilder im Gepäckscanner

(kle)