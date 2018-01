Sehen Sie den Geist auf diesem Bild?

Diese Feier werden die zehn jungen Frauen wohl nicht so schnell vergessen: Am Loch Eck, rund 70 Kilometer nordwestlich der schottischen Hauptstadt Glasgow, posierten sie für Erinnerungsfotos ihres Junggesellinnenabschieds.

Bei wundervoller Abendstimmung knipsten sie per Selbstauslöser Bilder und hielten lächelnd Ron-Weasley-Masken in die Kamera. Doch als sie die Fotos durchsehen, folgt der Schock: Auf einem Bild werden die Frauen von einem Jungen beobachtet!

Um den Ort rankt sich eine Grusel-Legende

Nur wenige Meter hinter der Frauengruppe kauert er hinter einigen Baumstrünken. Der Bub soll zu keiner der Frauen gehört haben und es seien keine anderen Besucher in der Nähe gewesen, beteuern sie.

Die Legende, die sich um den See rankt, macht das Foto noch mysteriöser. Denn: Im 17. Jahrhundert soll ein vierjähriger Junge im Gasthof Coylet Inn schlafgewandelt haben und im Loch Eck ertrunken sein. Sein Geist soll bis heute keine Ruhe finden.

Bilder machen seit dem Sommer die Runde

Die BBC verfilmte die Geschichte im Jahr 1994 am Originalschauplatz beim Coylet Inn, das heute noch existiert. «The Blue Boy» heisst der Streifen. So benannte man den Ertrunkenen – nach seiner Hautfarbe, als man ihn aus dem Wasser zog. Hotelangestellte sagten damals im Gespräch mit einem Drehbuchautor, es gebe oft seltsame Vorkommnisse: So sei öfters Geschirr am falschen Ort, oder man finde feuchte Fussabdrücke.

Seit August 2017 machen die Bilder auf Internetplattformen wie Imgur und Twitter die Runde. Viele bezweifeln aber deren Echtheit.

(nk)